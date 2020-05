Quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere su Rai1, Laura scopre il lato oscuro di Toni? Trama 15 maggio

Torna l’appuntamento in prima assoluta con la nuova fiction che ha per protagonista Elena Sofia Ricci. Giovedì 15 maggio, andrà in onda la quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere, la serie firmata da Pappi Corsicato.

Continua sullo sfondo di una Napoli colorata e vitale, tra novità e colpi scena, la storia di Laura Ruggero, una donna forte e determinata, con un grande segreto alle spalle che, dopo la scomparsa prematura del marito, ha deciso di cambiare in meglio la sua vita affrontando una nuova sfida imprenditoriale e personale. Nella vita di Laura c’è un’altra sorpresa: Toni, suo antico amore. Sarà lui ad aiutarla nel suo percorso professionale, e i due si sono molto avvicinati nelle scorse puntate. Complice un passato insieme, Toni e Laura si sono ritrovati soli, riscoprendo un sentimento che pensavano di aver ormai sepolto. Tutto, però, potrebbe cambiare nell’appuntamento di giovedí prossimo.

Laura e Toni, vicini e complici nel lavoro quanto nella vita privata, in un momento di intimità, abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. La ritrovata unione dura presto e Laura scopre un lato di Toni che non si aspettava. A questo punto, la donna è costretta ad allontanarlo da lei e dalla sua famiglia al fine di proteggere i suoi figli. Intanto, l’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Allo stesso tempo, la figlia maggiore della protagonista scopre, quasi per caso, qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, ma non ha ancora i mezzi per provarlo. Infine, Giovanni, il figlio minore di Laura, si innamora di una ragazza e scopre per la prima volta l’amore.

La scoperta di Laura su Toni l’ha fatta allontanare da lui. Quando però lui si sente improvvisamente male, la donna va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola Laura è con le spalle al muro, costretta a rivalutare gli errori commessi e a subirne le conseguenze. Quando tutto sembra perduto, Toni le sta accanto.

"sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo" Mahatma Gandhi

Vi aspetto alle 21.25 su @RaiUno con #vivielasciavivere pic.twitter.com/1mlBkGQf30 — Elena Sofia Ricci Of (@ElenaSofiaOf) May 7, 2020

La fiction Rai è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, registrando una media di 8 milioni di spettatori e oltre il 26% di share. In Vivi e Lascia Vivere vi è anche la partecipazioni di Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, che interpreta il personaggio di Laura Ruggero da giovane. Nel corso di un intervento con Caterina Balivo nel programma Vieni da Me, la Ricci ha confidato di essersi emozionata nel vedere sua figlia recitare. “Ha gli occhi del papà, infatti ha dovuto mettere le lenti a contatto per questo film. Ovviamente l’ho aiutata a capire meglio il personaggio di Laura. Per esempio nell’accento, visto che Laura viene dalla Versilia”. Oltre a Emma, Elena Sofia Ricci ha avuto un’altra figlia, Maria, nata dal matrimonio con Stefano Mainetti. Dalla Balivo ha dichiarato: “Io sono molto orgogliosa delle mie figlie, sono stata una donna molto fortunata. Ho incontrato degli uomini che mi hanno regalato queste due creature meravigliose, loro sono papà meravigliosi”.

L’appuntamento con la quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere è per giovedí 15 maggio alle 21:25 su Rai1.