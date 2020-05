Slitta il concerto di Antonello Venditti a Jesolo: nuova data e biglietti

Il concerto di Antonello Venditti a Jesolo è rimandato. Lo spettacolo dal vivo avrebbe dovuto tenersi il 16 maggio ma, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere il concerto a causa delle restrizioni e dell’economia ancora in atto.

Antonello Venditti sarà al PalaInvent il 19 dicembre, per la nuova data per la quale rimangono validi i biglietti già venduti per la data del 16 maggio. Non è previsto un rimborso, ma i biglietti possono essere rivenduti sulla piattaforma Fansale di TicketOne.

Continua il tour per Sotto Il Segno Dei Pesci

La tournée per Sotto Il Segno Dei Pesci continua nonostante il quarantennale sia già passato. Il cantautore romano aveva celebrato l’evento con un grande concerto all’Arena di Verona al quale hanno partecipato anche alcuni colleghi amici che hanno cantato con lui, tra questi anche Francesco De Gregori ed Ermal Meta.

Antonello Venditti ha scelto di fermare la musica

A differenza dei numerosi artisti che hanno deciso di non fermare la musica in questa quarantena, Antonello Venditti ha deciso di trascorrere questi giorni in silenzio, nel rispetto di coloro che non hanno avuto voce. L’artista romano aveva anche espresso il desiderio di non cantare per dimostrare il proprio supporto a tutti gli artisti che non hanno voce e sono rimasti inascoltati.

Tutto il comparto è in attesa di una risposta certa che tuteli tutti i lavoratori dello spettacolo, che stanno vivendo un periodo di profonda sofferenza a seguito dell’annullamento di tutti gli eventi. Il ritorno alla normalità sarà quindi molto lontano ma è necessario fare chiarezza per dare una speranza di futuro al mondo della musica dal vivo, ancora sospesa dalle regole imposte dal DPCM.

I concerti in programma in primavera sono rimandati all’autunno, ma niente è ancora deciso in merito al corretto svolgimento degli spettacoli nei teatri e nei palasport.