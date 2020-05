Cast e personaggi di The Eddy su Netflix, dall’8 maggio la serie sul jazz dal regista di La La Land

Il cast e personaggi di The Eddy debuttano su Netflix dall’8 maggio. La serie tv, creata da Jack Thorne (l’apprezzato sceneggiatore dietro a His Dark Materials – Queste oscure materie) è composta da otto episodi, tra cui due diretti da Damien Chazelle, regista premio Oscar per La La Land, ma anche noto per Whisplash. Le canzoni ascoltate nel corso della prima stagione sono state composte da Glen Ballard e Randy Kerber.

The Eddy su Netflix, che abbiamo visto in anteprima, segue le vicende di Elliot Udo, un ex celebre pianista di New York, che gestisce un locale jazz a Parigi. Nonostante il suo innegabile talento, Elliot non è mai riuscito a sfondare del tutto e spera con The Eddy di poter fare il grande salto. Il club, però, è malridotto ed è in pericolo a causa dei loschi affari del suo socio Farid. Come se non bastasse, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo della figlia adolescente Julie che gli causerà non poche preoccupazioni non solo sul lavoro ma anche nella sua relazione con la cantante Maja.

Negli otto episodi di The Eddy si respira lo stile di Damien Chazelle. La musica onnipresente ha un ruolo ben preciso all’interno della serie ed è da considerarsi come un’effettiva protagonista. Il locale parigino, immerso in un quartiere caotico ma cosmopolita, è un luogo di ritrovo per chiunque vuole rilassarsi ed è alla ricerca di se stesso. Attenzione a non chiamarlo musical: The Eddy è piuttosto un dramma familiare incentrato sul rapporto padre/figlia. André Holland, protagonista di The Eddy, ha sottolineato a IndieWire: “C’era qualcosa di davvero interessante in questo legame. Non ho mai visto una relazione tra un padre di colore e sua figlia in quel modo […] È una serie drammatica con della musica, parla di musica e c’è musica al suo interno. Ma non credo si possa definire un musical.”

A proposito di musica jazz, Holland ha dichiarato: “Non sono cresciuto suonando, quindi non ho una buona conoscenza al riguardo.” Crescendo in Alabama, la musica divenne una presenza importante nella sua vita: “Mio nonno era un pastore, perciò sono cresciuto sentendo molto gospel.” Col tempo, invece, ha scoperto il jazz e ne ha compreso il suo significato: “Sento di avere un profondo legame con la musica vista la mia cultura come un americano di colore. Sento come se ce l’avessi nel sangue.”

Nel cast e personaggi di The Eddy, André Holland (visto nel film premio Oscar Moonlight) nei panni del protagonista Elliot Udo; Joanna Kulig interpreta Maja, membro del gruppo jazz e sua ex; Amandla Stenberg ricopre il ruolo di Julie, figlia adolescente di Elliot; Tahar Rahim è Farid, socio del protagonista; Leïla Bekhti interpreta Amira; e Melissa George veste i panni di Alison Jenkins, ex moglie di Elliot e madre di Julie.

The Eddy vi aspetta su Netflix a partire dall’8 maggio.