Festa della Mamma con Animal Crossing New Horizons: oggetto speciale in regalo su Nintendo Switch

Il successo di Animal Crossing New Horizons ha senza ombra di dubbio dello straordinario. Disponibile dal mese di marzo sul mercato, la più recente esclusiva per Nintendo Switch – e naturalmente Nintendo Switch Lite, versione solo portatile della console ibrida made in Kyoto – è arrivata in un momento assai particolare, riuscendo a piazzare la bellezza di 13 milioni di copie. Con la pandemia da Coronavirus a costringerci in casa, il life simulator del colosso giapponese ha dato la possibilità a fan di vecchia data e ai giocatori incuriositi da questa nuova incarnazione del franchise di vivere una realtà virtuale colorata e spensierata su un’isola plasmata secondo il proprio gusto, in cui svolgere diverse attività quotidiane sia in solitaria che in compagnia – grazie al multiplayer locale e a quello online.

E se il team di sviluppo continua a supportare il titolo a colpi di eventi speciali e frequenti aggiornamenti dopo il lancio, anche per la Festa della Mamma Animal Crossing New Horizons ha in serbo una sorpresa destinata a tutti gli utenti. Si tratta di un oggetto speciale in game a tempo limitato, che può quindi essere ottenuto solo per un breve periodo. La tazza pensata per festeggiare tutte le mamme del mondo è di colore rosa con un fiore rosso ad adornarla, e può essere vostra da oggi, 7 maggio, fino al 31 del mese.

Per ottenere la tazza della Festa delle Mamma in Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch non dovete fare altro che recarvi al Centro Servizi presente sulla vostra isola ed accedere al terminale. Attivandolo, selezionate poi l’opzione “Catalogo Nook” e in seguito “Oggetti Speciali”. Nella schermata dedicata agli oggetti stagionali sarà presente la tazza, che potrà essere acquistata al prezzo di 600 Stelline. Cosa ne dite, la userete per arredare la vostra abitazione nel gioco della “grande N”?