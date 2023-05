Le mamme sono spesso dei punti fermi della nostra quotidianità. Le serie TV, nel raccontare storie, non possono non prendere come riferimento questa figura tanto importante e fondamentale per la vita di ciascuno di noi.

Il rapporto madre-figli è uno dei temi più ricorrenti nel mondo delle serie televisive, per questo è ricorrente trovare scene in cui i protagonisti parlano delle mamme, del legame che li lega a loro o della mancanza che la loro perdita ha generato.

Ecco allora dieci frasi tratte da alcune delle Serie TV più amate da cui poter trarre ispirazione per fare gli auguri alla propria mamma:

Mentre mi guidava in questi ultimi 18 anni, non credo si fosse mai resa conto che la persona che desideravo di più essere fosse lei – Rory in Una mamma per amica Come posso spiegarla? È rispettata come Madre Teresa, potente come Stalin e bella come Margaret Thatcher – Leslie Knope in Parks and Recreation Mia madre diceva sempre: più si invecchia, più si migliora. A meno che tu non sia una banana – Rose in Cuori senza età Penso di essere la migliore amica di mia madre, più che una figlia – Carrie Fisher in Bright Lights Mia madre diceva sempre: ‘Se non puoi dire qualcosa di carino, non dire proprio niente’ – Marge Simpson in I Simpson Una madre che allatta il suo bambino è l’immagine più bella del mondo – Rev. Eric Camden in Settimo Cielo Non c’è niente di più bello di una madre – Bjorn Lothbrok in Vikings Una madre non dimentica mai – Dana Scully in X-Files La maggior parte delle madri vi dirà che i loro figli sono un dono di Dio. La maggior parte delle madri vi dirà anche che i doni che i loro figli fanno loro sono meno che celestiali – Mary Alice Young in Desperate Housewives Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza, e i bambini dormono profondamente in esse (tratto da Victor Hugo) – Jennifer Jareau in Criminal Minds.

