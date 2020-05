Cursed di Netflix, con Katherine Langford di Tredici, fa rivivere la leggenda di Re Artù

Con le prime immagini di Cursed di Netflix, la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller si presenta al pubblico come una delle nuove uscite più attese della prossima estate. Questo fantasy che rivisita la leggenda di Re Artù è tratta dal best seller del New York Times, scritta dagli stessi autori del romanzo e può contare su una protagonista già nota al pubblico dei teenagers e agli utenti Netflix come Katherine Langford, la protagonista di Tredici.

Cursed è una rivisitazione della leggenda di Re Artù vista con gli occhi di Nimue, una ragazza destinata a diventare la potente Dama del Lago. Dopo aver perso sua madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con lo scopo di consegnare un’antica e preziosa spada. Durante il suo viaggio Nimue affronterà con coraggio i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther, in un percorso di formazione che trova nella leggenda delle metafore dell’attualità: dal terrorismo religioso al tema dell’inquinamento ambientale, fino all’assurdità della guerra, il racconto diventa spunto di riflessione pur nella sua cornice fantastica.

Nel cast accanto alla protagonista Katherine Langford (Nimue) appaiono Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Daniel Sharman (Monaco Piangente), Sebastian Armesto (Re Uther Pendragon), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Matt Stokoe (Gawain), Emily Coates (Sorella Iris), Billy Jenkins (Scoiattolo), Bella Dayne (la Lancia Rossa) e Peter Mullan (Padre Carden).

In 10 episodi della durata di 1 ora ciascuno, Cursed è prodotta dai cuoi creatori e autori del best seller omonimo Tom Wheeler e Frank Miller, insieme a Leila Gerstein, Alex Boden e Silenn Thomas.

La serie non ha ancora una data d’uscita, ma è stata annunciata da Netflix con la locandina ufficiale e le prime immagini promozionali come una delle novità dell’estate 2020.