Kevin McKidd di Grey’s Anatomy incide una canzone benefica contro il Covid-19 e Sandra Oh lo supporta (video)

Non tutti i fan della serie sanno che Kevin McKidd di Grey’s Anatomy è anche un musicista e cantautore, oltre che attore e regista. in pausa dal set, l’interprete di Owen Hunt nel medical drama di Shonda Rhimes ha imbracciato nuovamente gli strumenti per uno scopo benefico, sostenere i banchi alimentari che distribuiscono cibo a persone e famiglie bisognose.

Per dare un contributo alla lotta all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, McKidd ha deciso di sostenere la raccolta di generi alimentari per persone indigenti, pubblicando una canzone i cui proventi dei download e dei flussi streaming andranno a finanziare i banchi alimentari del Regno Unito. Destinatario del contributo sarà il Trussell Trust, fondazione che supporta un network di banchi alimentari e promuove approvvigionamenti di cibo per le comunità più in difficoltà nel Regno Unito, soprattutto in questo periodo di pandemia. Le donazioni possono essere effettuate tramite la raccolta attiva sulla piattaforma JustGiving.

Vecchi e nuovi membri della band scozzese hanno unito le forze per incidere questa canzone, la ballata celtica dal titolo Leave A Light On, scritta da James Reid. Il progetto ha visto la luce rigorosamente in smart working, con strumenti domestici e perfino registrazioni tramite iPhone. Ecco il risultato.

Kevin McKidd ha spiegato in una nota di aver trovato nello scopo benefico del brano il miglior pretesto per riunire il suo gruppo, cosa che aveva intenzione di fare già da tempo.

Ero alla ricerca di una scusa per rimettere insieme la vecchia Speession Sessions Band. È stata una bellissima esperienza riunire la vecchia band. Se mai c’è stato un momento in cui abbiamo bisogno della musica, quel momento è adesso. Sono molto orgoglioso del brano ed è stato un vero onore cantare di nuovo con Mairead e tutto il vecchio gruppo Speyside.

Ai fan di Grey’s Anatomy non sarà sfuggito il sostegno dell’ex co-star di McKidd, l’attrice Sandra Oh, che per dieci anni ha interpretato il ruolo di Cristina Yang nella serie: amore della vita di Owen sullo schermo, nella vita reale la protagonista di Killing Eve è grande amica di McKidd, con cui ha instaurato un solido legame nei sei anni trascorsi insieme sul set. Tra le coppie più amate dal pubblico di Grey’s Anatomy, i due attori hanno continuato a supportarsi a vicenda anche dopo che la Oh ha lasciato la serie alla decima stagione. Sul suo profilo Twitter, l’attrice ha lodato l’iniziativa benefica del collega: “Kevin è bellissimo per tanti motivi. Meraviglioso sentirti / vederti cantare di nuovo” ha scritto la Oh invitando tutti a sostenere la raccolta fondi.