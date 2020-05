Annullato il concerto di Giordana Angi a Roma, rimborso biglietti con voucher

Il concerto di Giordana Angi a Roma in programma per sabato 23 maggio è stato annullato. Il concerto al momento non verrà recuperato: non sono state annunciate nuove date atte a consentire ai fan in possesso dei biglietti di accedere ad un nuovo evento della stessa artista.

Se in possesso dei biglietti per il concerto di Giordana Angi a Roma, i fan sono invitati a chiederne il rimborso integrale tramite voucher.

In ottemperanza al decreto del Governo per combattere l’emergenza Coronavirus, il concerto di Giordana Angi in programma al Palazzo dello Sport di Roma non si terrà. Avrebbe dovuto segnare il suo atteso duetto nei palasport con una tappa importante della sua tournée ma il Covid-19 ha spazzato via ogni possibilità di esibizione.

I fan in possesso dei biglietti, come stabilito dell’articolo 88 del decreto legge del 17 marzo n.18, verranno rimborsati attraverso un voucher dell’importo corrispondente al titolo di acquisto. Il voucher potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione per acquistare biglietti per altri concerti o spettacoli dal vivo fino ad esaurimento dell’importo.

Per acquisti effettuati su piattaforma TicketOne.it, il rimborso andrà richiesto al customer care di TicketOne seguendo le modalità contenute nella mail che verrò inviata a tutti gli acquirenti. In caso di ricezione del biglietto a casa con corriere espresso, bisognerà procedere alla rispedizione dello stesso; in caso di ritiro sul luogo dell’evento – ovviamente – non bisognerà recarsi al Palazzo dello Sport per ritirare il titolo d’ingresso.

Cantautrice 26enne, Giordana Angi si è fatta notare da Tiziano Ferro per il quale ha scritto diversi brani contenuti nell’album Accetto Miracoli. Ha avuto accesso ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione che si è svolta tra il 2018 e il 2019, vinta da Alberto Urso.



Giordana Angi ha preso parte al Festival di Sanremo 2020 nella categoria dei Campioni con il singolo Come Mia Madre.