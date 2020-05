Emma Marrone a X Factor da giudice? Tutto sull’ultima indiscrezione

Ci potrebbe essere Emma Marrone a X Factor quest’anno. La cantante potrebbe infatti essere presente in qualità di giudice.

Lo dice Dagospia, il primo a lanciare l’indiscrezione che vede la cantante salentina alla guida di una delle squadre della prossima edizione di X Factor Italia. Secondo quanto circola in queste ore, l’artista sembrerebbe essere già in trattativa con Sky per concordare un suo eventuale coinvolgimento nel programma.

Si ipotizza anche il ritorno di Manuel Agnelli ma non c’è nulla di ufficiale.

Quello di Emma Marrone non è il primo nome a circolare per quel che riguarda il tavolo dei giudici della prossima edizione del talent show musicale di casa Sky. Sono emersi in rete i nomi di Neffa e quello di Mika. Mentre per Neffa sarebbe un debutto in giuria, per Mika sarebbe un gradito ritorno al tavolo dei giudici di X Factor Italia. Negli scorsi anni, poi, Mika proprio lì conquistò un ampio pubblico italiano sfoggiando una lingua quasi perfetta ma a tratti da ridere.

Mika a X Factor non ha solo dato prova delle sue competenze discografiche, ha mostrato anche il suo lato umano conquistando l’Italia che lo reclama da un po’ alla guida di un talent.

Con insistenza però, in queste ore spopola il nome di Emma Marrone, nota al pubblico in seguito al trionfo ad Amici di Maria De Filippi. Da concorrente di un talent show e poi da coach dello stesso programma qualche anno dopo, Emma Marrone conosce bene le dinamiche di un talent e potrebbe essere la persona perfetta per guidare nuovi gruppi di talenti nel mondo della musica.

Da parte di Sky al momento non sono giunte conferme né smentite. Del resto la nuova edizione di X Factor non partirà sicuramente prima dell’autunno e la strada verso l’ufficializzazione dei giudici potrebbe essere ancora lunga.