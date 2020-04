Primo trailer di Assassin’s Creed Valhalla oggi 30 aprile alle 17: il link per vederlo

Alla fine è successo, Assassin’s Creed Valhalla è stato annunciato in via ufficiale da “mamma” Ubisoft. Un annuncio che la compagnia francese ha deciso di affidare ad una lunga diretta trasmessa dal primo pomeriggio del 29 aprile e per tutto il pomeriggio fino a tarda serata, in cui l’artista australiano BossLogic ha disegnato l’artwork principale della prossima incarnazione della saga “rosso sangue” – nata nel 2007 – in circa otto ore. Nonostante il volto del protagonista sia rimasto ancora avvolto nel mistero, lo streaming è servito non solo a scoprire il nome del nuovo capitolo, ma anche la sua ambientazione, che ha dato alla fine ragione ai tanti rumor pizzicati a circolare in rete negli ultimi mesi.

A differenza di quanto rumoreggiato il gioco non si chiamerà allora Assassin’s Creed Kingdom o Ragnarok, ma Assassin’s Creed Valhalla – come confermato dal logo apparso alla fine della diretta, visibile poco più in alto in questo stesso articolo grazie ad un filmato riassuntivo in time-lapse. In pieno stile God of War, ci trascinerà in un’ambientazione norrena, con l’eroe principale che potrebbe essere coinvolto nella sanguinosa guerra tra vichinghi e inglesi. E se è vero che per il momento le informazioni in nostro possesso scarseggiano – sappiamo solo che lo sviluppo è stato affidato alle sapienti mani di Ubisoft Montreal, supportata da altri 14 studi interni -, il colosso d’Oltralpe ha però fissato un altro importantissimo appuntamento per fan e curiosi.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP — Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020

Nella giornata di oggi, 30 aprile, alle ore 17:00 italiane, sarà infatti pubblicato il primo trailer ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla. Per vederlo, a partire dall’orario indicato, non dovete fare altro che fiondarvi sul canale YouTube di Ubisoft, a questo indirizzo, o in alternativa utilizzare il player n calce, su cui è anche possibile fissare un Promemoria che ci avvisi quando la clip sarà disponibile per tutti.

Cosa ne dite, anche voi siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su Assassin’s Creed Valhalla? Cosa ve ne pare del setting scelto dagli sviluppatori? Scatenatevi nei commenti!