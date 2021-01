Si chiama Assassin’s Creed Valhalla l’ultimo grande feticcio di tutti gli appassionati della saga “rosso sangue” a marchio Ubisoft, ma pure di quelli che erano alla ricerca di un’avventura longeva e densissima di attività. Il tutto arricchito dalle bellezze della storia e della mitologia vichinga, con il popolo norreno protagonista delle sue prime conquiste.

Disponibile dallo scorso novembre anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft – vale a dire le introvabili PlayStation 5 e Xbox Series X, assieme alla più piccola ed economica Xbox Series S -, Assassin’s Creed Valhalla rappresenta uno dei migliori episodi di sempre per l’intero franchise d’Oltralpe, acclamato da stampa specializzata e pubblico nonostante non manchino difetti e sbavature. Per rendere l’esperienza di gioco ancora più “pulita” e coinvolgente, il team di sviluppo sta poi iniziando a rilasciare i primi aggiornamenti gratuiti, con uno in arrivo proprio nella giornata di oggi, 14 gennaio 2021.

L’annuncio è stato dato in via ufficiale dalla stessa Ubisoft sull’account Twitter ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla, come potete verificare nel tweet poco più in alto presente in questo stesso articolo. L’update 1.1.1 – questo il nome – è previsto in data odierna su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Google Stadia e Amazon Luna – piattaforma per il gaming in streaming che al momento non è disponibile in Italia. L’aggiornamento peserà 7.5 GB su Xbox Series X/S, 6.6 GB su Xbox One, 2 GB su PlayStation 5, 3 GB su PlayStation 4 e 6.45 GB su PC e sarà disponibile per il download dalle 13:00. Tra le novità più rilevanti, la compagnia sottolinea diversi miglioramenti alla stabilità generale e al bilanciamento, oltre alla risoluzione di vari bug e problemi tecnici, in particolar modo sulle console old-gen. Non mancano poi novità anche per le piattaforme next-gen, legate in particolare ai controlli, senza dimenticare piccole ottimizzazioni all’interfaccia grafica e la risoluzione di bug che potevano impedire di portare a termine alcune missioni secondarie. La lista completa delle migliorie può essere consultata nel changelog della patch 1.1.1 di Assassin’s Creed Valhalla.