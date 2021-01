Si chiama Assassin’s Creed Valhalla l’ultima grande iterazione degli Assassini di casa Ubisoft nel mondo videoludico. Iterazione disponibile dallo scorso novembre su PC, Google Stadia, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, e che porta tutti i fan della saga “rosso sangue” vivere una grande avventura tra la storia e la mitologia dei vichinghi, ai tempi delle loro prime conquiste in terra britannica.

E se è vero che il titolo è stato largamente apprezzato dalla stampa specializzata e dal pubblico, allo stesso modo il team di sviluppo d’Oltralpe continua ad aggiornarlo per risolvere piccole e grandi sbavature, in attesa del prossimo episodio – per altro già al centro di diversi leak apparsi in rete negli ultimi giorni. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’update 1.1.1 di Assassin’s Creed Valhalla avvenuta la scorsa settimana, Ubisoft ha infatti condiviso via Twitter la lista dei problemi che verranno risolti con il prossimo aggiornamento, la cui data di lancio è purtroppo ancora avvolta nel mistero.

Our Known Issues List has been updated. — Assassin's Creed (@assassinscreed) January 22, 2021

I bug e i glitch che dovrebbero andare a risolversi con la patch sono davvero tanti, e toccano molti aspetti della produzione francese. Si va dalla mancata comparsa di pesci nei pressi delle coste e nell’oceano, all’impossibilità di applicare cornici nella modalità fotografica, fino al blocco dell’avanzamento di alcune missioni secondarie come Fishmonger, A Cruel Destiny, The Demon Odor at the Tith e Dobby’s Altar, senza dimenticare i fastidiosi problemi di sincronizzazione del labiale emersi dopo la patch 1.1.1. Ubisoft ha poi dichiarato che rimpiazzerà gli slot per le rune diamante con quelli regolari sugli equipaggiamenti differenti dal torso di alcuni set come Nilfheim, Gothic e Hel’s Damnation.

Il prossimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla risolverà pure i malfunzionamenti con il tracciamento delle sfide e delle statistiche di Ubisoft Connect, l’impossibilità di sbloccare alcuni Achievement su PC e diverse criticità di avanzamento in quest come A Brother’s Keeper, Taken for Granted, The Seas of Fate, A Rivalry for the Ages, In Absence of an Ealdorman, Stench of Treachery e Have You Seen This Man.