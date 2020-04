Peso record per The Last of Us 2 su PS4: Naughty Dog sdoppia l’avventura

The Last of Us 2, dopo le ultime turbolente notizie, è finalmente pronto a sbarcare su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro, e ad imporsi come una delle esclusive di maggior peso per la console di ultima generazione a marchio Sony. A seguito dell’ultimo rinvio e soprattutto dei tanti leak distribuiti illecitamente in rete, gli sviluppatori di Naughty Dog e il colosso nipponico hanno infatti fissato la data di uscita del sequel al 19 giugno del 2020, con tanto di pre-order finalmente riaperti – anche su Amazon Italia, su cui trovate in offerta la SteelBook Edition.

Naturale che l’eccitazione dei fedelissimi PlayStation per questa Part 2 sia alle stelle, considerata l’ottima qualità narrativa e di gameplay del primo capitolo e quanto di buono il team di sviluppo ha già mostrato in passato, tra trailer e scampoli di puro giocato al fianco di una più matura Ellie. Tutti elementi che lasciano intendere che The Last of Us 2 spremerà al massimo le capacità di PS4 e sarà ancora più “grande, grosso e cattivo” del suo illustre predecessore. Elementi a cui per altro oggi va ad aggiungersene uno nuovo, condiviso dal sito ufficiale PlayStation.

Come potete verificare voi stessi a questo indirizzo, il nuovo capitolo di The Last of Us sarà diviso in ben due dischi Blu-Ray, e per installarlo sull’hard disk della vostra console avrete bisogno di ben 100GB di spazio libero. Questi numeri lasciano intendere che Naughty Dog abbia fatto le cose in grande, un po’ come già avvenuto per altre importanti produzioni poligonali al debutto negli ultimi anni, come Red Dead Redemption 2, Final Fantasy 7 Remake e lo sparacchino Call of Duty Modern Warfare – che compreso di aggiornamenti e DLC arriva addirittura a 200GB. Cosa ne dite, state già liberando prezioso spazio per godervi questo preannunciato capolavoro? Oppure aspetterete le prime recensioni prima di procedere all’acquisto?