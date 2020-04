The Last of Us 2 scontato su Amazon: ripartono i preordini su PS4

Il cammino di The Last of Us 2 verso la tanto agognata data di uscita ufficiale è stato sicuramente assai tortuoso. E con colpe imputabili non solo agli sviluppatori di Naughty Dog o al publisher Sony. Quella che, a conti fatti, rappresenta con Ghost of Tsushima l’ultima grande esclusiva destinata a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro è stata infatti protagonista di un destino travagliato. Attesa inizialmente a febbraio, l’avventura post apocalittica con protagonisti Ellie e Joel è stata subito dopo rimandata a fine maggio, per poi essere vittima di un’ulteriore rinvio a data da destinarsi, lasciando nello sconforto tutti quei player che la attendevano al varco con fisiologica eccitazione.

Come se non bastasse la pandemia da Coronavirus a metterci del suo, negli ultimi giorni sono apparsi in rete tantissimi video spoiler di The Last of Us 2, che hanno esposto prima del tempo lunghe sequenze di gameplay e parte della narrazione del sequel, compreso il suo finale. Le clip sono state prontamente rimosse dai “cagnacci” californiani – è possibile comunque difendersi grazie ad alcune utili estensioni dei browser Chrome e Firefox -, ma i leak hanno costretto la “grande S” a fissare la nuova release al prossimo 19 giugno tramite una nota ufficiale su PlayStation Blog:

I nostri team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios si stavano avvicinando a tappe importanti nello sviluppo quando hanno dovuto affrontare un mondo cambiato da COVID-19, ecco perché ci siamo dovuti adattare all’ambiente in continua evoluzione di oggi. Nonostante delle interruzioni nei nostri processi di lavoro, volevamo fornire un aggiornamento ai giocatori di PlayStation che non vedono l’ora di sapere quando arriveranno i nostri prossimi titoli esclusivi su PlayStation 4. Iniziando a vedere una certa normalità nella distribuzione globale, vogliamo annunciare che The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno 2020.

Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 [Esclusiva Amazon] Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con...

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro...

Con la data finalmente scelta, anche Amazon Italia ha riaperto i preordini del gioco, per altro mettendo in offerta The Last of Us Parte 2 Edizione Esclusiva con custodia Steelbook in regalo. Potete farla vostra al prezzo di 64,99 euro anziché 74,99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. Questa edizione è disponibile in Italia solo su Amazon, dunque se siete interessati vi suggerisco di approfittarne subito. Il rivenditore garantisce la consegna del gioco al Day One salvo problemi dovuti all’attuale emergenza sanitaria.