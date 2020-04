Auguri di buon 1 maggio 2020 con migliori immagini e frasi per la Festa del lavoro su WhatsApp

Festeggiamo insieme con gli auguri di buon 1 maggio 2020, prendendo come punto di riferimento una serie di immagini e frasi che potrebbero fare la differenza in occasione di una ricorrenza come la Festa del lavoro. In particolare, come sempre avviene in questi casi, è possibile inviare contenuti a tema tramite app come WhatsApp e Facebook per far percepire al destinatario quanto apprezziate i suoi sacrifici. A maggior ragione in un momento storico molto particolare come questo, in cui il mondo occupazionale ed imprenditoriale è inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus.

Selezione di frasi per auguri di buon 1 maggio 2020 con Festa del Lavoro

Andiamo con ordine ed analizziamo in prima istanza una serie di immagini che possono fare la differenza per tutti coloro che intendono inviare a qualcuno i propri auguri di buon 1 maggio. Soprattutto nel 2020, infatti, la Festa del lavoro non è un appuntamento banale per noi italiani sul calendario. A seconda del rapporto che avete instaurato negli anni con la persona interessata, trovare il contenuto giusto in un contesto del genere, da inviare su WhatsApp e Facebook, potrebbe fare la differenza. Ecco per voi una raccolta.















Buon 1 maggio

Le frasi più adatte per gli auguri di buon 1 maggio 2020 su WhatsApp e Facebook

Ancora, a seguire potete analizzare più da vicino anche una selezione di frasi a tema, in occasione della ricorrenza di venerdì. Inviare gli auguri di buon 1 maggio 2020, scegliendo il testo ideale per la Festa del lavoro, potrebbe essere gesto davvero apprezzato. Ecco perché vi suggerisco di ragionare bene sul testo ideale, in modo da creare sintonia e connessione in un momento nel quale l’empatia tra persone è ancora più importante:

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“; “Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora”; “Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice”; ” Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare”.

Insomma, ora avete qualche dritta in più per approcciare al meglio la Festa del lavoro, inviando il giusto messaggio per gli auguri di buon 1 maggio 2020 attraverso applicazioni come WhatsApp e Facebook. Avete trovato quello che stavate cercando?