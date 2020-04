Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie al Barone Rosso: inviateci le vostre domande per parlare in diretta con Nick

Arriva Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie per il nuovo appuntamento del Barone Rosso Solo Flight. A questo giro, però, non si tratta di un semplice dialogo tra lo storico conduttore di Roxy Bar e il leggendario tastierista della band di The Wild Boys. Ciò che bolle in pentola è una novità per tutti i fan.

Quella tra Red Ronnie e Nick Rhodes dei Duran Duran è una vecchia amicizia. Lo dimostra una vecchia istantanea pubblicata sulla pagina ufficiale della band di Simon Le Bon in cui un giovanissimo Red Ronnie e un altrettanto giovane Nick Rhodes posano insieme. Un entusiasmo che gli stessi Duran Duran esprimono sulla loro pagina Facebook: “Una sorpresa speciale per tutti i fan, specialmente quelli italiani“.

Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie per il Barone Rosso Solo Flight

Mondi che si ritrovano, in questi giorni, nonostante il distanziamento sociale disposto dai governi globali per combattere il Coronavirus. Lunedì 4 maggio Nick sarà ospite del Barone Rosso Solo Flight in collegamento con il pubblico da casa.

Il format è stato ideato e concepito da Red Ronnie, inizialmente come one man show in cui il conduttore si confrontava direttamente con il pubblico da casa, ma per le esigenze del lockdown il Solo Flight si è aperto alla partecipazione degli artisti in remoto diventando uno spettacolo virtuale con tanti piccoli spazi dedicati agli ospiti.

Nick Rhodes è il tastierista dei Duran Duran nonché fondatore della band insieme al bassista John Taylor. Grazie alla sua creatività e alla lezione della new wave e del synth pop che verso la fine degli anni ’70 fecero esplodere il Regno Unito, Nick Rhodes si è reso sempre più necessario per determinare il sound peculiare dei Duran Duran che individuiamo specialmente nelle più grandi hit come Save A Prayer e A View To A Kill. Soprattutto grazie a Nick i Duran Duran sono ancora oggi una delle band più influenti del pop contemporaneo, grazie alla costante coniugazione tra groove, sentimento, elettronica e genio.

Vuoi parlare con Nick Rhodes? Inviaci le tue domande

Per la puntata di lunedì 4 maggio del Barone Rosso Solo Flight vedremo Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie, ma non solo per una chiacchierata: il pubblico potrà parlare direttamente con il tastierista dei Duran Duran. In che modo? Facilissimo: hai qualche domanda da rivolgere a Nick Rhodes? Puoi farlo commentando questo articolo sulla pagina Facebook ufficiale di Optimagazine a questo indirizzo. Sempre sulla pagina Facebook di Optimagazine, poi, scrivi un messaggio privato con i tuoi contatti (Skype, telefono).

Gli utenti che scriveranno le domande migliori verranno contattati da Red Ronnie durante la puntata del Barone Rosso Solo Flight di lunedì 4 maggio e potranno parlare direttamente con Nick Rhodes. Non capita tutti i giorni, in effetti, di parlare al telefono direttamente con una vera e propria leggenda degli anni ’80 e che ancora oggi continua ad influenzare le nuove generazioni di artisti.

Vuoi dunque parlare con Nick Rhodes? Puoi farlo: fai la tua domanda sotto il post pubblicato su Facebook sulla pagina di Optimagazine, manda i tuoi contatti in un messaggio privato e resta sintonizzato per seguire Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie lunedì 4 maggio per il nuovo appuntamento del Barone Rosso Solo Flight. Tieniti aggiornato seguendo la pagina Facebook ufficiale di Optimagazine.

I Duran Duran hanno annunciato sulla loro pagina ufficiale che #NickRhodes lunedì sera sarà in diretta nel mio… Pubblicato da Red Ronnie su Martedì 28 aprile 2020