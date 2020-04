Il concerto del Primo Maggio di Francesca Michielin dal balcone di Bassano del Grappa

Il concerto del Primo Maggio di Francesca Michielin sarà trasmesso da una location del tutto speciale. L’artista veneta ha infatti scelto di suonare dalla terrazza di Bassano, la sua città, dal quale trasmetterà la sua sessione per il Concertone virtuale che quest’anno non potrà tenersi in Piazza San Giovanni a Roma.

Sfuma quindi il proposito di suonare dal Ponte degli Alpini, come ha spiegato il sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan: “I lavori di sistemazione ancora in corso e le transenne del cantiere avrebbero dato un senso di oppressione ulteriore in un periodo già difficile”.

“Quest’anno torno al Primo Maggio Roma e la cosa mi gasa un sacco perché stiamo preparando qualcosa di davvero davvero bello. “Il lavoro nobilita l’uomo”, e la musica è una fonte di bellezza e di lavoro. Mai come quest’anno è giusto suonare per richiamare l’attenzione anche sul mondo dello spettacolo e sulla dignità dei lavoratori che ne fanno parte”.

Il video girato domenica 26 aprile

La clip andrà in onda come contributo durante lo storico Concerto del Primo Maggio su Rai3 ed è stato girato domenica 26 aprile. Il pianoforte di Francesca Michielin è stato sistemato al centro del palazzo, dal quale ha cantato il singolo Cheyenne, quello con il quale ha aperto la nuova era dell’ultimo album – Feat – che ha rilasciato nel mese di maggio.

Francesca Michielin annuncia il nuovo album

Il percorso del nuovo album è iniziato in una maniera particolare, con i singoli che avrebbero dovuto essere presentati live a Milano, prima che esplodesse la pandemia. Solo il primo della serie di tre è stato presentato dal vivo, mentre gli altri concerti sono stati annullati a causa del procedere dell’epidemia da Coronavirus.