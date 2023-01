Anche Francesca Michielin si ritrova a fronteggiare gli hater e i tuttologi dei social che quotidianamente si riversano sulle bacheche altrui con la presunzione di poter commentare tutto ciò che vedono. È il caso dei giudizi sulla forma fisica, con esperti improvvisati che mettono bocca – o qwerty – di fronte a un brufolo, una ruga, una piaga, una pancetta o un paio di scapole troppo in evidenza, oltre a inevitabili momenti in cui tutto si fa imbarazzante.

Per questo Francesca Michielin va su TikTok e si rivolge direttamente a quei tuttologi e inconsapevoli hater, e lo fa mentre si prepara per uscire. Una maschera, poi un fondotinta, la matita, il rossetto, una felpa e un invito finale: “Be kind”, “sii gentile”, come dice un famoso aforisma condiviso infinite volte sui social. Ognuno vive un proprio inferno, è dunque meglio essere gentili con chiunque. Specialmente sull’aspetto fisico.

“Onestamente raga’, sono piena di frasi come queste: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono? Di’ la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo. Attenta in palestra, ti ingrossi troppo. Ma sei a dieta? Per fare il tuo lavoro l’immagine è fondamentale. Ma sei troppo magra. Ma quanto sei ingrassata?’. Non abbiamo conoscenza del percorso delle persone che abbiamo di fronte. Non siamo medici, dietologi. I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto anche quando non ci è richiesto. Abbiamo smesso di affidarci alle persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca**i nostri“.