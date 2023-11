Nel terzo Live Show di X Factor una clamorosa gaffe di Francesca Michielin, conduttrice della manifestazione. L’ironia della rete non la perdona e sui social si pretende a gran voce una conduttrice o un conduttore che quantomeno si informi su ciò che bisogna dire in puntata. Del resto, X Factor è un talent show di musica, che accoglie al suo interno solo cantanti. Inserire in ruoli chiave personaggi che abbiamo un minimo di conoscenza del campo musicale sarebbe apprezzato.

Invece niente. L’ennesima figuraccia all’italiana con Francesca Michielin sicura che Ivan Graziani fosse ancora in vita. Ivan Graziani è stato un cantautore e chitarrista italiano, scomparso nell’ormai lontano 1997. Uno di quegli artisti che hanno lasciato un’impronta importante nel mondo della musica nostrano, ma, appunto, non più in vita. Informazione che alla conduttrice di X Factor non era giunta.

Cosa è successo nel terzo Live Show di X Factor? In studio c’erano Colapesce Dimartino, ospiti musicali in apertura. Hanno presentato un brano con una collaborazione da parte di Ivan Graziani, resa possibile grazie alla cooperazione della famiglia del cantante scomparso. Ma Francesca Michielin questo non lo sapeva e, nell’apprezzare la collaborazione, ha chiesto al duo: “Come è stato lavorare con Ivan Graziani?”

Peccato che Ivan Graziani non sia più in vita da più di 20 anni ormai. Colapesce Dimartino, dunque, non hanno potuto fare altro che spiegare all’ignara conduttrice di non aver lavorato direttamente con lui. Il progetto è stato reso possibile grazie alla famiglia di Ivan Graziani, in modo particolare del figlio.

La canzone si intitola I Marinai ed è un inedito rimasto incompiuto a cui Colapesce Dimartino hanno rimesso mano per farlo uscire nel 2023, estratto direttamente dagli anni ’80.