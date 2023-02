Esce oggi Un Bosco di Francesca Michielin, nuovo estratto dal prossimo album Cani Sciolti che sarà fuori il 24 febbraio. La cantautrice di Bassano Del Grappa offre un approccio più intimo al suo io, impreziosito da note di pianoforte che ora rintoccano negli accordi e ora si rincorrono come piccole particelle di un arpeggio.

Un Bosco di Francesca Michielin si accompagna con un’artwork che è un dipinto suggestivo, un paesaggio con in primo piano una donna intenta a dipingere, in secondo piano uno scooter parcheggiato e sullo sfondo, in cima a una rocca, un edificio in fiamme. Così la cantautrice descrive, anche secondo le arti visive, il comprensibile smarrimento che arriva quando si tenta un ritorno alle origini: tutto è autobiografico e delicato, ma anche teso ed emozionante.

La stessa artista, nel descrivere il brano, parla di quella percezione ambivalente che arriva quando si visitano i luoghi in cui siamo nati: da una parte il senso di protezione, dall’altra il già citato smarrimento. Eppure lì, dove la vita ha avuto inizio, ci sentiamo più liberi di respirare e camminare, di pensare e parlare, e niente di tutto ciò è da considerarsi scontato.

Il risultato è una ballad fiabesca, con la voce di Francesca Michielin che ora canta e ora sospira, perfettamente in linea con il testo. Per questi motivi così importante Un Bosco è la canzone-manifesto dell’intero disco, che segna la maturità artistica della giovane stella di X Factor che oggi è una delle artiste più interessanti e vere della scena italiana.

Quando cammino in centro

io mi immagino un bosco

ormai l’hai capito, stare qui non ci riesco

così mi distraggo un po’, mi dimentico di te

come latte dentro al frigo, ti ho scordato e sei scaduto

guardami negli occhi davvero

non so che dirti, non sono più quella che ero

tu sopra un’onda artificiale

io nata in un fiume capisci non posso restare

Ho bisogno che tu mi passi a prendere sotto casa

due caschi puoi scendere, come nel 2012

piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi

portami e non pensare sempre

dentro al parco che canta

come nel 2012

tempo di crederci, poi non importa

come andrà

come andrà

Quando sto andando in centro

vorrei fermarmi un secondo

dire scendo alla prossima

fermate un po’ il mondo

perché stare qui mi ha reso più insicura

volevo solo dirti che non ho paura

vorrei chiamare almeno un posto casa

intanto aspetto te

Ho bisogno che tu mi passi a prendere sotto casa

due caschi puoi scendere, come nel 2012

piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi

portami e non pensare sempre

dentro al parco che canta

come nel 2012

tempo di viverci, tanto lo sai già

come andrà

come andrà