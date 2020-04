Maratona di Chernobyl su Sky a 34 anni dal più grande disastro nucleare: come guardare gratis tutti gli episodi

Era il 26 aprile del 1986 quando, in piena notte, durante un test, il reattore 4 della centrale nucleare ucraina esplode. Da qui partirà oggi pomeriggio la maratona di Chernobyl, la serie tv di successo creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck, per ricordare quello che è successo 34 anni, nel giorno di questo triste e doloroso anniversario.

Sono ancora tanti i misteri su quello che è successo, molte cose sono state insabbiate e tante altre sono state rivelate, ma la stessa serie è finita nel mirino dei russi pronti a sottolineare come questo sia il punto di vista americano e non la realtà oggettiva delle cose, tanto da parlare addirittura di una loro serie verità di cui poi non si è saputo più nulla. La co-produzione Sky e HBO andrà in onda oggi pomeriggio con i suoi cinque episodi su Atlantic a partire dalle 14.40 per ripercorrere quella notte e anche tutto quello che è successo nei giorni successivi.

La maratona di Chernobyl partirà proprio da quel 26 aprile 1986, ore 01.23′.45”, quando il reattore numero 4 esplode ma chi è al comando della centrale quella notte continua a pensare o credere il contrario mentre in aria veniva rilasciata una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri di turno cercano di stabilizzare la situazione e di capire cosa sia successo, gli ignari vigili del fuoco vengono chiamati a spegnere l’incendio con tutto quello che questo significherà per loro.

Poco lontano, a Pryp’jat’, la cittadina-dormitorio dei lavoratori della centrale, situata a soli 3 chilometri di distanza, migliaia di persone assistono ignare a quello che sembra essere uno spettacolo affascinante. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris), primo vicedirettore dell’Istituto Kurčatov per l’Energia Atomica, viene convocato dal Cremlino per entrare a far parte della commissione d’inchiesta sul Disastro di Černobyl’.

Lo stesso è successo a Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard), capo della commissione governativa, e a Ulana Khomyuk (Emily Watson), fisica nucleare bielorussa che per prima, a Minsk, a poche ore dall’esplosione, si era accorta della falla. Legasov fa quanto in suo potere per evitare una seconda esplosione e per scoprire cosa è successo davvero quella notte nella centrale mettendo insieme le due cose e arrivando spesso allo scontro con Boris. Alla fine saranno proprio i tre a scoprire come sono andate davvero le cose e questo li metterà in pericolo perché lo stesso governo cercherà di insabbiare molte cose dietro il “segreto di Stato”.

Chernobyl è stata trasmessa in prima tv su Sky proprio tra maggio e giugno del 2019 e in chiaro dovrebbe andare in onda in autunno su La7 ma se ancora non avete avuto modo di vederla questa maratona farà al caso vostro oggi. Coloro che non sono abbonati Sky per la visione di Atlantic potranno accedere alla settimana di prova di Now Tv e guardare gli episodi gratuitamente accedendo al sito disponibile cliccando qui.