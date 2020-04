The Rookie 2 e Blue Bloods 9 tra ritorni di fiamma e contrasti in famiglia, trame 24 aprile e 1° maggio

Torna il doppio appuntamento con il crime e l’action di The Rookie 2 e Blue Bloods 9 nella serata di venerdì 24 aprile 2020. La serie con protagonista Nathan Fillion ha debuttato la scorsa settimana con la seconda stagione; il family drama con Tom Selleck, invece, è ripartito con i nuovi episodi della nona stagione. Ecco le anticipazioni.

Si parte con The Rookie e l’episodio 2×02 dal titolo Detective di notte, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nolan fa squadra con il nuovo detective notturno, Pablo Armstrong, per un caso di indagine per omicidio che lo fa incontrare con un suo ex interesse amoroso. Nel frattempo, l’agente Bradford accetta con riluttanza l’aiuto dell’agente Chen per l’esame da sergente; infine l’agente West pondera una mossa non convenzionale dopo aver capito di dover trovare una nuova casa.

A seguire, Blue Bloods con l’episodio 9×08 intitolato Tirare la corda. Ecco la trama:

Erin e Frank si scontrano su una legge del procuratore distrettuale che mira a indebolire i metodi di Frank. Inoltre, Erin è ai ferri corti con il Governatore Mendez (David Zayas) nei riguardi di alcune discutibili leggi sullo sfruttamento sessuale; Danny rischia di perdere il distintivo per proteggere un amico dal perdere il suo; e un incidente al lavoro costringe Jamie a chiedersi se sia davvero pronto a diventare sergente.

The Rookie 2 e Blue Bloods 9 tornano su Rai2 venerdì 1° maggio, rispettivamente con gli episodi 2×03 e 9×09. Nel primo, dal titolo La scommessa, l’agente Nolan ha dei problemi nella sua relazione con Jessica, mentre costruisce un nuovo legame con Grace durante le indagini per un caso che coinvolge un agente sotto copertura della homeland security. Nel frattempo, Chen si intromette nella vita amorosa di Bradford, e Lopez apprende alcune sorprendenti novità su Wesley. Nel secondo, Una scelta difficile, quando riemerge un video di alcuni poliziotti che vengono aggrediti da un gruppo di persone del complesso residenziale, Frank ordina un raid per radunare chiunque ne sia coinvolto, e lo fa contro il parere di Garrett (Gregory Jbara). Inoltre, Danny viene avvicinato da una donna che aveva fatto arrestare, la quale chiede il suo aiuto per tirar fuori dai guai suo fratello; e, il nuovo ragazzo di Nicky ha dei motivi ulteriori.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones interpreta il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; e Eric Winter interpreta Tim Bradford. Guest star dell’episodio, Brent Huff nel ruolo dell’agente Smitty; Harold Perrineau è Pablo Armstrong, e Ali Larter interpreta la dottoressa Grace Sawyer.

Nel cast di Blue Bloods 9, Tom Selleck (Frank Reagan), Donnie Wahlberg (Danny Reagan), Bridget Moynahan (Erin Reagan), Will Estes (Jamie Reagan), Len Cariou (Henry Reagan), Marisa Ramirez (Det. Maria Baez), Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle), e Vanessa Ray (Officer Eddie Janko).

L’appuntamento con The Rookie 2 e Blue Bloods 9 è per stasera a partire dalle 22:10, dopo l’episodio in prima tv di NCIS 17.