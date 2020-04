Guerrilla Games su PS5, confermato accidentalmente un nuovo gioco?

Quando a muoversi è un team di sviluppo come Guerrilla Games, non ci si può che aspettare grandi cose. È sostanzialmente un dato di fatto, evidenziato tra l’altro da produzioni capaci di sorprendere in ogni circostanza. Ricordiamo l’egregio lavoro svolto sulla serie Killzone, lo sparatutto che ha saputo attraversare tre diverse generazioni videoludiche. L’ultima apparizione – che poi è stata anche parte della lineup di lancio di PS4 – è stata di fatto un canto del cigno. Dopo Shadowfall, infatti, lo studio ha cambiato totalmente genere, proiettandosi verso una nuova e intrigante sfida. E ha vinto, si può dire senza alcun dubbio, su tutta la linea.

Era il 2017 quando Guerrilla Games consegnava ai videogiocatori il frutto dei suoi sforzi, Horizon Zero Dawn. Un titolo che rappresenta senza ombra di dubbio il top per quanto concerne l’ambito PS4. E che è destinato a non restare una gemma unica nella corona del team.

Guerrilla Games su Horizon Zero Dawn 2? Un tweet galeotto fa sognare

Non ci sono al momento conferme ufficiali sulla lavorazione del sequel da parte di Guerrilla Games. Anche se, nelle ultime ore, qualcosa sembrerebbe essersi mosso proprio sui social della compagnia.

Per un brevissimo lasso di tempo è stato infatti presente sul canale Twitter ufficiale un cinguettio molto particolare. Il target era ovviamente il duro lavoro attualmente in atto, con un solo obbiettivo: PS5. E forse è stato proprio l’hashtag inerente la nuova console di casa Sony a portare alla rimozione del post dopo poco. Evidentemente i vertici dello studio hanno pensato che non fosse il caso di dare in pasto al pubblico un annuncio tanto importante quanto lo sviluppo di un gioco next gen così, semplicemente con un post sui social.

Dietrofront che non è stato sufficientemente repentino, e che chiaramente ha fatto sognare i fan, che già pregustano un Horizon Zero Dawn 2. Ma sarà realmente quello il titolo che accompagnerà i primi passi di PS5? Soltanto le prossime settimane potranno dircelo in via ufficiale.

Fonte