Come vedere Sailor Moon gratis su YouTube da oggi, 24 aprile: oltre 100 episodi disponibili ma scoppia la polemica tra i fan (video)

Purtroppo non è mai tutto oro quello che luccica e se nelle scorse ore si è parlato dell’arrivo di Sailor Moon su YouTube con oltre 100 episodi da guardare gratuitamente, è vero anche che il rovescio della medaglia c’è sempre e mai come in questo caso ha deluso i fan. Chiusi ancora in casa almeno fino al prossimo 4 maggio, grandi e piccini erano pronti a seguire le avventure delle guerriere Sailor in tv alcuni per la prima volta e altri per cavalcare i ricordi dei mitici anni ’90 ma la questione è una sola, non tutti si lanceranno in questa maratona visto che gli episodi, ben 127 nelle prime tre stagioni, non saranno in italiano.

Ma al peggio non c’è mai fine e sbirciando questa mattina sul Canale Youtube di Sailor Moon e iniziando la visione degli episodi non ci vuole molto a capire che non solo gli episodi non sono in Italia ma in lingua originale ma non c’è nessun sottotitolo a cui fare appiglio, nemmeno in inglese, e che quindi la visione, a meno che non conosciate la lingua, sarà un puro spettacolo per gli occhi, niente di più.

Ecco di seguito uno degli episodi e il canale su cui seguirli:

Gli episodi di Sailor Moon saranno caricati dal 24 aprile e fino al 23 giugno in maniera gratuita per un totale di 127 episodi chiamati a lanciare, Coronavirus permettendo, il film Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie in uscita il prossimo settembre nei cinema Giapponesi. Ma cosa racconta lo storico anime? Al centro della trama c’è Usagi Tsukino (Bunny nella versione italiana), simpatica, gentile e goffa ragazzina la cui vita cambia quando incontra una misteriosa gattina parlante di nome Luna, proprio come il simbolo che porta in mezzo alla fronte. Lei le rivela che in realtà non è una ragazzina normale ma una guerriera Sailor che dovrà difendere la Terra da oscuri nemici e trovare le altre guerriere per combattere al fianco di Silver Millennium, la Principessa dell’antico regno lunare ancora da rintracciare.

Gli episodi di Sailor Moon su YouTube saranno così suddivisi: