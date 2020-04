Blocco iPhone, in crash con emoji bandiera italiana e simbolo Sindhi

Corsi e ricorsi storici: si stanno verificando episodi di blocco iPhone in crash nel caso questi ricevano una nuova notifica contenente un simbolo della lingua Sindhi ma anche l’emoji che rappresenta la nostra bandiera italiana. Gli episodi ora di scena ricordano molto da vicino quanto accaduto nel corso del febbraio 2018 quando fu in particolare un simbolo indiano a mandare in crash i melafonini ad ogni latitudine del glogo.

Le prime segnalazioni di blocco iPhone proprio a causa del terribile mix tra bandiera italiana e carattere in lingua Sindhi provengono dalla community Reddit. Non ci sarebbe una distinzione tra modelli più o meno recenti o ancora tra sistemi operativi a bordo degli esemplari Apple. Anche con gli ultimi aggiornamenti iOS 13, gli utenti sarebbero a rischio di versi crashare il proprio device, senza apparente motivo.

Il blocco iPhone, in pratica, si concretizzerebbe al momento dell’arrivo di una notifica contenente proprio l’emoji della bandiera italiana accompagnata dal carattere Sindhi. Sempre attraverso la community Reddit scopriamo che, per il momento, i messaggi minacciosi con i contenuti in questione sarebbero provenienti in primis da Telegram ma anche da Twitter. Non figurano nella lista altri strumenti social o di comunicazione pericolosi in questo frangente, almeno al momento di questa pubblicazione, come iMessage ma anche WhatsApp.

Apple di certo dovrebbe intervenire presto sulla questione, magari fornendo un aggiornamento utile per superare un bug abbastanza grave, con effetti potenzialmente disastrosi per tanti clienti. Gli sviluppatori non potranno che mettersi lavoro per il rilascio di un firmware che ponga rimedio all’errore che rischia di avere anche proporzioni più importanti di quelle rilevate fino a questo momento. In Italia, in effetti almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di melafonini in crash per il problema qui esposto non sono copiose ma la situazione potrebbe precipitare anche nel giro di poche ore. Per questo motivo si richiede un intervento tempèestivo e ufficiale.