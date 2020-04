Le coppie di Doc Nelle tue Mani hanno conquistato i fan: qual è la vostra ship preferita?

Le coppie di Doc Nelle tue Mani, quelle già fatte, quelle scoppiate e quelle in divenire, hanno già conquistato il pubblico di Rai1 che si è diviso tra una ship e l’altra dopo solo 8 episodi e in attesa di vedere gli altri otto in onda in autunno. Luca Argentero ha spiegato che i nuovi episodi sono stati già girati e che mancavano solo gli ultimi ritocchi che non sono stati fatti proprio per via dell’emergenza Coronavirus che ha portato tutti a casa svuotando i set. La realtà è che comunque il pubblico di Rai1 dovrà attendere l’autunno per rivedere in onda i nuovi episodi, nuovi decreti Coronavirus permettendo, e fino ad allora non potranno far altro che continuare a sostenere i propri beniamini.

Proprio per questo abbiamo deciso di venirvi incontro per sondare il terreno e scoprire insieme qual è la ship preferita dal pubblico italiano dopo i primi episodi votando tra le coppie di Doc Nelle tue Mani. Ma quali sono?

Andrea Fanti e Giulia Giordano

La coppia formata dai personaggi di Luca Argentero e Matilde Gioli è la prima che abbiamo conosciuto. Il burbero primario e la sua compagna erano a capo del loro reparto e sembravano davvero affiatati e in sintonia fin dal primo minuto almeno fino a che Andrea non è finito in coma perdendo la memoria degli ultimi dodici anni. Insieme alla sua memoria sono stati cancellati anche i momenti con Giulia e mentre per lui lei è solo una buona collega (adesso sua superiore se vogliamo), la Giordano continua a guardarlo con gli occhi dell’amore, disperata all’idea di averlo perso forse per sempre visto che Andrea è pronto a riconquistare la moglie. Sono molti i fan che shippano la coppia formata da Andrea e Giulia anche a discapito del passato del dottore, alla fine i due torneranno insieme? Verrà a galla la verità sulla loro storia?

Andrea Fanti e Agnese Tiberi

Il pubblico di Rai1 adora Andrea e Agnese così come ama vedere insieme Luca Argentero e Sara Lazzaro anche a discapito di quella che ormai è definita, pur non essendolo, l’amante, Giulia. Al risveglio dal coma, dopo aver perso la memoria, Andrea si è subito riavvicinato alla moglie fino a che non ha scoperto di averla persa anni prima dopo la morte del suo figlio minore. Nonostante tutto, il Fanti ha deciso di non mollare per riconquistare la donna che ha sempre amato e non si è arreso nemmeno quando ha scoperto che adesso lei ha un altro compagno e non vuole più saperne di lui. A quanto pare il piano di Andrea sta funzionando visto che proprio nel finale della prima parte di stagione, andato in onda giovedì scorso, i due sono finiti a letto insieme. Come reagirà Agnese quando i sensi di colpa nei confronti del nuovo compagno la travolgeranno?

Giulia Giordano e Lorenzo Lazzarini

Se per Andrea Fanti c’è Agnese, per Giulia Giordano c’è il bel Lorenzo Lazzarini, uno dei personaggi più amati di Doc Nelle tue Mani. A prestargli il volto e le fattezze è Gianmarco Saurino e questo già spiega il fascino del bel dottorino, se a questo ci sommiamo il suo savoir faire il gioco è fatto. Lorenzo continua a cambiare donne sera dopo sera ma a sciogliersi solo per una, Giulia, che però lo tratta come un amico, una spalla su cui piangere. Nel finale della prima parte li abbiamo lasciati in partenza per una giornata al lago in sella alla moto di Lorenzo, le cose cambieranno per loro al ritorno in onda?

Riccardo Bonvegna e Alba Patrizi

Sistemato il quadrato principale con Andrea, Agnese, Giulia e Lorenzo non possiamo non pensare agli specializzando di Doc Nelle tue Mani e, in particolare a Riccardo Bonvegna e Alba Patrizi. I due, timidi e mai sopra le righe, hanno conquistato il pubblico e non solo per le loro storie personale (tra madri ingombranti e invalidità) ma anche per la loro speciale amicizia nata sin dall’inizio ma che messa in crisi negli ultimi episodi della prima stagione. Dopo le prime resistenze iniziali, infatti, Alba sembrava pronta a passare ad una fase successiva tanto da invitare Riccardo prima alle terme e poi a bere qualcosa ma in entrambi i casi lui ha trovato una scusa. La prima volta legati alla salute, la seconda legati alla vita privata dicendole di avere una ragazza. Questo ha rovinato tutto, almeno per ora, ma il pubblico li shippa già, e voi?

Qual è la vostra coppia preferita di Doc Nelle tue Mani?