Vodafone Senza Scatto New non più compatibile con offerte minuti e GB

Dal 19 aprile sono entrati a regime i piani base a consumo Vodafone 25 New (che sappiamo includere alcuni servizi accessori, che non risultano più disattivabili): mancava, però, l’altra parte della notizia, quella relativa al piano Vodafone Senza Scatto New, da molti clienti utilizzato negli anni come scappatoia per le varie rimodulazioni che si sono succedute relativamente ai piani base a consumo (a qualcuno, come saprete, è stato applicato un canone mensile, cosa che non è assolutamente andata giù a molti clienti).

Il gestore rosso, come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, ha modificato le condizioni contrattuali del piano Vodafone Senza Scatto New per quanto riguarda le nuove attivazioni, rendendolo di fatto non compatibile con le offerte comprensive di minuti o GB. Vi ricordiamo che Vodafone Senza Scatto New prevede le seguenti tariffe: 0,29 cent/minuti senza scatto alla risposta verso tutti i numeri nazionali (calcolati sugli effettivi minuti di conversazione e con frazioni arrotondate per eccesso rispetto al secondo successivo di conversazione) e 7 cent/SMS inviato. Il piano Vodafone Senza Scatto New, che non prevede alcun canone mensile, può essere attivato previa compilazione di un apposito modulo online, e non all’app MyVodafone o dalla sezione ‘Cambio Piano‘ del sito ufficiale del gestore rosso.

Dal 19 aprile di quest’anno in poi, potrà essere utilizzato solo da chi non ha offerte principali attive con inclusi minuti e GB (lo riportano i documenti di trasparenza tariffaria dell’operatore telefonico). Questo significa che il piano Vodafone Senza Scatto New non può rappresentare più una scappatoia per i clienti mobile consumer che non vorranno legarsi a Vodafone 25 New (con alcuni servizi accessori inclusi e non disattivabili). Speriamo di aver reso al meglio il concetto, che a molti di voi potrebbe non affatto piacere. Se avete bisogno di rivolgerci qualche domanda, utilizzate il box dei commenti in basso.