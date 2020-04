Da oggi 20 aprile ben 5 smartphone Huawei in offerta nello store ufficiale

Ci sono almeno cinque smartphone Huawei che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda le nuove promozioni ufficiali da parte della divisione italiana. Insomma, per una volta non ci concentriamo tanto sulle proposte di market come Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics, tanto per citarne qualcuno, quanto su un’iniziativa diretta del produttore. Proviamo dunque ad individuare le singole proposte e a capire se la questione sia in qualche modo attraente per il pubblico.

I 5 smartphone Huawei in offerta fino al 14 maggio

La nuova campagna Huawei è stata ufficializzata proprio oggi 20 aprile e, secondo le prime informazioni ottenute, sarà valida fino al prossimo 14 maggio. La prima promozione che balza agli occhi è quella incentrata sul cosiddetto Huawei P30 Pro. Gli utenti interessati al top di gamma, infatti, potranno sfruttare un’offerta valida fino al 30 aprile, con la quale potrnano ricevere in omaggio le cuffiette tws Huawei FreeBuds 3. La loro principale caratteristiche consiste nella cancellazione attiva del rumore, senza dimenticare che il loro valore commerciale ammonti a 179 euro.

Al contempo, chi ha messo gli occhi sul recente Huawei P40 (sia la versione normale, sia quella Pro, portandoci a tre device top di gamma disponibili con questa campagna), potrà ottenere in omaggio un smartwatch Huawei Watch GT2. Al pacchetto, a quanto pare, verrà aggiunta anche una custodia protettiva su misura per il device. Massima attenzione anche per Huawei Mate Xs, con prezzo di listino intatto, ma procedendo entro il 14 maggio avrete modo di ricevere un regalo una cover esclusiva in vera pelle, il cui valore ad ammonta a 119 euro.

Infine, il quanto dispositivo acquistabile sottocosto è il tanto apprezzato Huawei Note 5T, se pensiamo che il modello ora può essere acquistato a 299,90 euro, con un risparmio di circa 130 euro rispetto al prezzo normale. Come vi sembrano queste nuove offerte?