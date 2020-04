iPhone SE 2020 con Iliad in prenotazione, anche a rate

Sono passati pochi giorni dalla presentazione di iPhone SE 2020, ma Iliad sembra già essersi mosso bene. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il quarto operatore telefonico nazionale ha reso disponibile la possibilità di acquistare in pre-ordine il nuovo melafonino sul proprio sito ufficiale, scegliendo peraltro tra due opzioni, il pagamento in un’unica soluzione oppure in 30 rate mensili. Le consegne, in ogni caso, partiranno dal 24 aprile.

Le uniche varianti per adesso pre-ordinabili sul sito Iliad sono quelle con 64 e 128GB di storage, nelle opzioni di colore nera, bianca e (PRODUCT)RED per la variante da 64GB, e solo in nero per quella da 128GB. Il prezzo di Iliad per iPhone SE 2020 da 64GB è di 489 euro in un’unica soluzione, oppure di 13 euro/mese per 30 mesi e 99 euro di contributo iniziale (lo sconto rispetto al listino originale è di 10 euro). iPhone SE 2020 da 128GB viene proposto a 549 euro una tantum, oppure a fronte di 14 euro/mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo.

Vi ricordiamo che il nuovo melafonino presentato lo scorso 15 aprile include uno schermo Retina HD da 4.7 pollici con True Tone e feedback aptico, ed è spinto dal processore A13 Bionic con Neural Engine a 8 core, oltre ad essere dotato di una batteria con ricarica wireless tramite caricatori certificati Qi e ricarica rapida (da 0 a 50% in 30 minuti con caricabatteria da 18W o superiore). Non manca il tasto centrale fisico con lettore di impronte digitali TouchID. Sono supportate le connessioni Wi-Fi 6 e LTE Gigabit, con supporto DualSIM (nanoSIM + eSIM). La certificazione IP67 rende iPhone SE 2020 in grado di resistere agli schizzi d’acqua ed alla polvere (fino a 1 metro di profondità per un massimo di mezz’ora). Il sistema operativo di riferimento è iOS 13. Per l’acquisto di un device online con Iliad, non dovrete fare altro che recarvi nella sezione ‘Smartphone‘ del sito ufficiale del gestore telefonico (tenete presente che la rateizzazione è disponibile solo per chi possiede una SIM Iliad da almeno 3 mesi).