Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 tornano su Italia1 tra esplosioni e anni ’90: anticipazioni 4 e 11 aprile

Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 tornano in onda oggi pomeriggio su Italia1 dopo il discreto successo di sabato scorso. È toccato proprio a loro prendere il posto lasciato vacante da Arrow e The Flash e adesso seguiremo le evoluzioni delle due stagioni in attesa di capire cosa succederà negli Usa dove, tra chiusura dei set e messe in onda slittate, tutto sta cambiando di giorno in giorno.

Per fortuna, questa volta è il caso di dirlo, la programmazione in chiaro è ben lontana da questi drammi, e così oggi pomeriggio i fan potranno lanciarsi in una sorta di maratona per un totale di quattro episodi a partire dalle 14.00 circa. Ad aprire le danze saranno gli eroi di Legends of Tomorrow 4 che dovranno viaggiare prima nel lontano 1970 e poi nel più vicino e colorato 1995.

In particolare, nel terzo episodio dal titolo “Missione punk“, le Leggende scovano una creatura magica, una mutaforma, fuggitiva nella Londra del 1970 che si nasconde sotto le sembianze di Charlie, la cantante di una band punk-rock. Ray si infiltra nel gruppo con l’intento di smascherarla mentre Nate è alle prese con un intenso lavoro d’ufficio affiancato da Gary che lo aiuta ad affrontare il suo primo incarico al Time Bureau.

Nel quarto episodio dal titolo “L’ estate del primo bacio“, le Leggende piombano nel 1995 per infiltrarsi in un campo estivo di adolescenti per indagare su delle misteriose sparizioni notturne di ragazzi possibili vittime del mostro della palude. Ava e Sara, con un incantesimo di Constantine, tornano adolescenti e scopriranno che in realtà i ragazzi sono rapiti da una strega che il giorno prende le sembianze di Chad, un aitante capogruppo del campo, come finirà per loro?

Subito a seguire, dalle 16.25 in poi, sarà il turno di Supergirl 4 con gli episodi 3, 4 e 5 dal titolo, rispettivamente, “L’uomo di acciaio”, “Ahimsa” e “Parassita” in cui l’esplosione dell’ordigno azionato da Mercy Graves ha riempito tutta l’atmosfera terrestre di frammenti di kryptonite. Kara, colpita mentre era in volo da Washington a National City, precipita verso morte certa ma l’intervento di J’onn sarà tempestivo.

Dopo essere stata ad un passo dalla morte, Supergirl si ritrova in una speciale tuta di contenimento, in attesa che l’atmosfera terrestre sia ripulita dalla kryptonite.

Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 torneranno la prossima settimana, sabato 11 aprile, con cinque nuovi episodi in cui Sara, Zari, Rory e Charlie danno la caccia a un nuovo Fuggitivo che si nasconde sott’acqua nella baia davanti alla città nei lontani anni ’50. Intanto Nate convince suo padre Hank a salire sulla Waverider per mostrare il lavoro delle Leggende e convincerlo che combattono realmente creature magiche, come finirà questo invito?

A seguire sarà Supergirl a salvare di nuovo il mondo quando i Figli della Libertà organizzano delle ronde notturne in tutta National City con dei cani addestrati a scovare gli alieni fin dentro le loro case. Proprio per questo Kara si troverà a far coppia con Manchester anche se i due non saranno molto d’accordo sul da farsi.

A differenza di Legends of Tomorrow 4, Supergirl 4 andrà in onda con ben tre episodi.