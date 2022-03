Nick Zano esce da Legends of Tomorrow dopo sei lunghe stagioni sfoltendo ancora di più quello che era il cast originale della serie. Dopo l’addio di Mick Rory (Dominic Purcell) e John Constantine (Matt Ryan), anche per Nate Heywood il tempo sulla Waverider è finito. In realtà la notizia era nell’aria già da un po’ e i fan si aspettavano già questo addio e non solo perché Nick Zano lo ha lasciato intendere sui social più di una volta, ma anche perché la trama di questa settima stagione ruotava intorno alla sua voglia di trasferirsi con la sua ragazza Zari nella linea temporale originale.

Nick Zano lascia Legends of Tomorrow contento di farlo, almeno in parte, soprattutto perché, come lui stesso ha riferito in un lungo messaggio ai fan, è una delle poche volte in cui uno show non viene cancellato e i suoi attori mandati a casa. La sua uscita di scena è stata preparata dalla sesta stagione e lo stesso Zano in un’intervista a ComicBook ha spiegato che il suo contratto è scaduto e che non ha insistito per un rinnovo perché vuole trascorrere più tempo con i due bambini nati in questi anni.

Zano ha poi concluso: “Non c’è letteralmente nessun’altra base di fan come quelli di Legends.. è stata un’esperienza meravigliosa, bellissima perché è come essere in un club. Rivela in qualche modo il tipo di persona che sei. Sei una persona a cui piace ridere, ma sei anche una persona che ha molto cuore. il tipo di cosa bella della nostra base di fan e di tutti coloro che guardano lo spettacolo… Mi sono sentito benissimo con tutti, passato, presente, futuro. Amo tutti nello show”.

Al momento non sappiamo ancora se e quando vedremo il finale di stagione in chiaro in Italia visto che la programmazione è ormai appesa al pelo specie dopo la chiusura dei canali Mediaset Premium su Sky.