Dylna Walsh in Superman & Lois come regular: l’amato Sean McNamara di Nip & Tuck avrà un ruolo chiave?

Dylan Walsh sbarcherà in Superman & Lois. Avrà fatto altro mille lavori, lo abbiamo visto in Longmire, in Blue Bloods e in Whiskey Cavalier, ma sicuramente Dylan Walsh è rimasto per tutti (in sogni erotici o mano) l’amato dottor Sean McNamara di Nip & Tuck, e adesso? Toglietevi dalla testa il suo camice e il suo personaggio del famoso e pluripremiato dramma americano, perché per lui è arrivato il momento di entrare a far parte dell’Arrowverse, ormai ex, e non per vestire i panni del supereroe.

Secondo quanto riporta Deadline, sembra che Dylan Walsh entrerà nel cast della nuova Superman & Lois nel ruolo del padre dell’intrepida reporter Lois Lane, Samuel Lane descritto come “un generale dell’esercito senza fronzoli che è determinato a mantenere l’America e il mondo, al sicuro da tutte le minacce che arrivino da questo mondo o da un altro”.

Ordinato direttamente come serie lo scorso gennaio, anche Superman & Lois è rimasta vittima dell’emergenza Coronavirus che ha costretto tutti in casa. Proprio nelle settimane precedenti all’inizio della quarantena, Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch erano sul set per dare vita al pilot della serie da presentare durante gli upfronts di maggio ma tutto è svanito nel nulla, per adesso. Le riprese dell’episodio sono rimandate a tempi migliori e questo potrebbe far slittare la messa in onda della serie al 2021.

La nuova serie seguirà “il supereroe più famoso del mondo e la giornalista più famosa dei fumetti mentre affrontano tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi”. Prima dell’arrivo di Dylan Walsh, la produzione aveva annunciato la presenza nel cast dei due figli della strana coppia, ovvero Jordan Elsass (Little Fires Everywhere) e Alexander Garfin nei panni di Jonathan, spensierato e gentile, e Jordan incredibilmente intelligente ma socialmente ansioso.

Non è la prima volta che sentiamo parlare del generale Lane che era già comparso in una manciata di episodi in Supergirl come padre di Lucy. In quegli episodi a prestare il volto al generale era stato Glenn Morshower. In Smallville lo stesso personaggio ha avuto il volto di Michael Ironside e a metà degli anni ’90 in Lois & Clark: The Adventures of Superman è toccato prima a Denis Arndt e poi Harve Presnell farlo. Come sarà questa volta la versione di Dylan Walsh?