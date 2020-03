Vicina Huawei Search al posto della ricerca Google? Risultati primi test

Huawei Search è la unzione di ricerca per nuovi smartphone Huawei che arriverà per sostituire la classica ricerca Google. La notizia del servizio in sviluppo da parte del produttore cinese è giunta nel fine settimana ma oggi 2 marzo possiamo fornire nuovi dettagli sul prosieguo dei test a opera degli sviluppatori al soldo dei brand cinesi.

A causa del perdurante ban USA nei confronti di Huawei, aziende come Google non possono offrire supporto ai dispositivi del produttore (compresi quelli a marchio Honor). Come conseguenza, i servizi di Mountain View (compreso il Play Store) non possono salire a bordo dei nuovi smartphone e la scelta di puntare ad una ricerca proprietaria e dunque non più a quella di Big G è sembrata essere dall’interno pure la scelta più sensata.

Esiste già un link al download di Huawei Search perché gli sviluppatori hanno reclutato un certo numero di possessori di smartphone Huawei in Cina per testare il servizio di ricerca concorrente a quello di Google. Oggi, grazie alle ultime informazioni fornite dal sito Huawei Update, sappiamo che una prima fase di sperimentazione si è già conclusa. In pratica, ora gli esperti stanno già raccogliendo i primi riscontri degli utenti in merito all’esperienza d’uso del servizio. Questa fase è cruciale per lavorare ai primi bug riscontrati e di certo pure ai tanti miglioramenti necessari alla preziosa funzione in erba.

L’approdo di Huawei Search su tutti i nuovi smartphone Huawei e Honor è dunque più vicino? Un primo passo è stato senz’altro compiuto. A questo momento di raccolta di feedback seguirà di certo il rilascio di una nuova versione del servizio di ricerca proprietario, in tempi purtroppo non ancora certi e comunque non forniti ufficialmente. Sta di fatto che in untempo non molto lontano il servizio sostitutivo della ricerca di Google potrà essere a disposizione di tanti utenti sparsi nel mondo.