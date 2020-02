Gli 8 smartphone Huawei e Honor sicuri di ricevere Always On Display nel 2020

Da alcune settimane a questa parte si parla poco dello sbarco di una funzione come Always On Display a bordo di device Huawei e Honor. In questi anni, infatti, ne abbiamo parlato quasi sempre a proposito di modelli Samsung, come potrete notare con uno degli ultimi aggiornamenti sulla questione che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in riferimento al Samsung Galaxy S10. Proviamo dunque a capire come stiano evolvendo le cose con il produttore cinese in questo senso.

Gli 8 device Huawei e Honor presto con Always On Display

Secondo le ultime informazioni che ho raccolto in rete, più in particolare, sono almeno otto gli smartphone praticamente certi di fare questo step nel corso delle prossime settimane. A parte i vari Huawei P40 che avremo modo di conoscere a stretto giro. bisogna infatti concentrarsi su device come Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Huawei Nova 5 Pro. Questo per quanto concerne i prodotti in commercio in Italia e nel resto d’Europa.

Non poteva poi mancare la parentesi per il mondo Honor, visto che Always On Display dovrebbe arrivare quantomeno a bordo di Honor Magic 2 e Honor 30. Chiaro che ai modelli menzionati oggi 28 febbraio, nei prossimi mesi potrebbero aggiungersene altri, soprattutto nel caso in cui la funzione dovesse far emergere ottimi riscontri dopo i primi rilasci. Insomma, il suo impatto sarà fondamentale per definire le future strategie del produttore.

In ultima istanza, la questione tempi. Sempre secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, i prodotti Huawei e Honor destinati a fare questo passo dovrebbero ricevere l’apposito aggiornamento entro il mese di aprile del 2020. Insomma, massimo due mesi e finalmente ne sapremo di più sotto questo punto di vista. Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in attesa di nuovi sviluppi.