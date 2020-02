Inizio ostile per i Samsung Galaxy S20: vendite fin qui peggiori rispetto ad S10

Vi aspettavate che i Samsung Galaxy S20 facessero da subito il botto di vendite? Purtroppo per l’azienda di Seul non è stato così, per lo meno non ancora. Come riportato da ‘pocketnow.com‘, si è potuto procedere a fare una prima stima dei dati fin qui emersi (visto che gli utenti sudcoreani hanno già iniziato a ricevere i primi esemplari, quelli che sono stati prenotati nel periodo apposito compreso tra il 20 ed il 26 febbraio). I numeri non sembrano sorridere troppo ai flagshio di ultimissima generazione: sono stati venduti fino a questo momento circa 70,800 unità (il dato tiene conto di tutti e tre i modelli), una cifra molto lontana dalle 140 mila unità vendute nello stesso intervallo temporale dei Galaxy S10 nella medesima modalità (il confronto è perfino impietoso se fatto con le 220 mila unità fatte registrare dai Galaxy Note 10 ad agosto scorso).

Il volume di acquisti, dunque, è calato di circa il 50%. Il crollo potrebbe anche essere da associare alla mancanza di promozioni particolari, oppure al timore degli utenti di recarsi presso un negozio fisico per via del Coronavirus (questo a detta di un portavoce del brand asiatico di cui non si è fatto il nome). Il debutto dei Samsung Galaxy S20 non è stato dei migliori, anche per le critiche internazionali arrivate al loro indirizzo per via della qualità fotografica, che sembra non aver soddisfatto le, seppur alte, aspettative. Il colosso di Seul ha rassicurato tutti affermando di essere sul punto di rilasciare un aggiornamento software per migliorare la resa del comparto fotografico dei Samsung Galaxy S20 (a detta del produttore asiatico questo passaggio sarebbe fondamentale perché il dispositivo riesca ad esprimere al meglio tutte le sue potenzialità in campo fotografico).

L’OEM ha tutto il tempo di recuperare terreno, anche perché i numeri di cui sopra fatto riferimento al solo periodo del pre-ordine (durato appena 6 giorni): per avere un bilancio completo delle vendite bisognerà aspettare il lancio commerciale a tutti gli effetti, che avverrà a partire dal 6 marzo in Corea del Sud e dal giorno 10 nel resto del mondo (l’Italia non farà eccezione).