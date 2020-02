Esce il video di Amici Per Errore di Tiziano Ferro, nuovo singolo da Accetto Miracoli

Il video di Amici Per Errore di Tiziano Ferro accompagna l’uscita del singolo in radio, disponibile a cominciare dal 14 febbraio dopo l’anteprima live che ha tenuto nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo con la conduzione di Amadeus e la partecipazione di Fiorello.

Amici Per Errore è il quarto estratto da Accetto Miracoli

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro arriva dopo il rilascio di In Mezzo A Questo Inverno, che ha seguito la title track Accetto Miracoli. Il brano si ispira a Le Passanti di Fabrizio De Andrè, come dichiarato anche dall’artista, ed è il quarto estratto dall’ultimo album di inediti che ha visto la luce il 22 novembre scorso, a tre anni da Il Mestiere Della Vita e a due dall’ultimo tour negli stadi.

Le dichiarazioni di Tiziano Ferro sul nuovo singolo Amici Per Errore

“La canzone parla degli eventi inaspettati della vita, è una storia di sliding doors sui rapporti interpersonali, che a volte diventano qualche cosa di diverso da ciò che avremmo desiderato, ma non per questo di minor valore. In “Amici per errore” mi domando quale sia la linea di separazione tra l’amicizia e una relazione che non è diventata amore perché la vita ti ha portato altrove, nonostante restino un’attrazione e un’empatia fortissime. Credo che a chiunque possa capitare nella vita di diventare “amici per errore”, ma non è una canzone autobiografica. Lo spunto me lo ha dato il tema de “Le passanti” di Fabrizio De André, un brano – in origine di Georges Brassens – su un uomo che s’innamorava a prima vista delle donne che gli passavano davanti per caso e fantasticava su come sarebbe stato conoscerle davvero”.

Accetto Miracoli è partito con Buona (Cattiva) Sorte

Il nuovo corso musicale di Tiziano Ferro è iniziato con il rilascio del brano Buona (Cattiva) Sorte, con il quale ha inaugurato la nuova vita di Accetto Miracoli. Il brano è stato riservato alla rotazione radiofonica estiva, prima della pubblicazione della tracklist con la quale ha dato un antipasto degli intenti musicale e testuali del nuovo album prodotto da Timbaland. Dal disco, Tiziano Ferro ha estratto anche un terzo singolo prima di Amici Per Errore, individuato in In Mezzo A Questo Inverno.

I concerti di Tiziano Ferro per Accetto Miracoli

Il nuovo album sarà anche presentato nel corso di un lungo tour che si terrà a cominciare dal 30 maggio, con la data zero di Lignano Sabbiadoro. Il tour proseguirà in tutta Italia fino a raggiungere le isole, evento straordinario per gli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda la Sardegna. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con prevendite ancora aperte per tutte le date.

Le date dei concerti di Tiziano Ferro negli stadi