Una foto macro favolosa del Huawei P40: ecco lo scatto

Saranno presentati per la fine di marzo i Huawei P40, che dovrebbero far parlare a lungo di sé soprattutto per il comparto fotografico, come sempre di primo livello. Teme (特米), meglio conosciuto su Twitter come ‘@RODENT950‘, ha condiviso quella che sembra essere una foto macro scattata proprio con il Huawei P40 (qualche dubbio sulla qualità dello scatto ancora permane, essendo stato oggetto della compressione che normalmente applicato i social per evitare inutili appesantimenti dei propri server).

In ogni caso, il risultato è sotto gli occhi di tutti: lo sfocato sullo sfondo è sopraffino (cosa che lascia intendere che il dispositivo includa un sensore con una focale molto ampia, tale da immortalare l’animale in ogni dettaglio da alcuni metri di distanza). La foto, che in primis è stata ripresa da Weibo, ci informa che il Huawei P40 monterà un doppio teleobiettivo (la risoluzione dello scatto in originale ammonta a 16MP). Archiviate la pratica dei Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, oltre che del pieghevole Galaxy Z Flip, tutti presentati nella serata dello scorso 11 febbraio, adesso è il momento di volgere il proprio sguardo ai Huawei P40, che pure sembrano promettere un gran bene (fatta eccezione per la quasi sicura dismissione dei servizi Google per effetto del ban USA, di cui proprio ieri vi dicevamo potersi inasprire ulteriormente per le gravi accuse arrivate all’indirizzo del produttore cinese da parte del governo americano).

Prendiamoci, nel frattempo, quanto di buono i rumors suggeriscono sul conto dei Huawei P40, che godranno di una fotocamera a dir poco eccezionale (come ormai di norma e regola per quel che riguarda i dispositivi top dell’OEM cinese, sempre un passo avanti in questo campo). A voi personalmente lo scatto del quetzal convince, oppure ritenete lo scatto poco idoneo per un giudizio da ritenersi tale?