Le date instore di Elettra Lamborghini per Twerking Queen El Resto Es Nada

Sono ufficiali le date instore di Elettra Lamborghini, quelle con le quali presenterà la versione estesa del suo ultimo album, nella quale ha inserito anche il brano di Sanremo, Musica (E Il Resto Scompare).

Archiviata l’esperienza sanremese, che poteva fruttare meglio in termini di posizionamento, Elettra Lamborghini è pronta a tornare dal suo pubblico per un lungo instore che avvierà il 14 febbraio dalla Mondadori Duomo di Milano, con primo appuntamento alle ore 16.

Si tratta di un nuovo incontro con i suoi fan dopo il rilascio del suo album di debutto, nel quale ha inserito anche la hit Pem Pem con la quale si è fatta conoscere e che le è valsa la partecipazione al Festival di Sanremo.

La sua carriera musicale è iniziata nelle discoteche milanesi, quando ha iniziato a farsi sentire, ed è continuata con le varie collaborazioni con i rapper, tra cui Guè Pequeno, che ha anche ritrovato sulle poltrone di The Voice Of Italy insieme a Morgan e Gigi D’Alessio.

Twerking Queen è quindi l’album di debutto di Elettra Lamborghini, che ha appena previsto una versione estesa del disco in modo da inglobare anche il singolo portato sul palco del Festival di Sanremo sul quale ha debuttato il 5 febbraio. Queste alcune dichiarazioni sulla sua prima esibizione al Festival di Sanremo:

“Stamattina mi sono svegliata. Ero con il mio ragazzo, ero tranquilla. Poi è venuto tutto il mio entourage e mi sono messa a piangere come una bambina. Io ci tengo da matti a cantare. Volevo venire qui e dare tutto il meglio di me stessa. Sono stata contenta. Ieri non era la mia giornata. Mi è venuto il ciclo. Le ho avute tutte ieri. Non era la mia giornata. Non ero me stessa. La patana… la patana… La mia vocal coach mi ha detto che le corde vocali diventano piccole quando hai il ciclo. Io devo dare la colpa al ciclo. D’altra parte sono da due anni nel mondo della musica e mi sta andando molto bene. Voglio sempre migliorare. E credo che stasera mi sia andata molto bene”.



Elettra Lamborghini ha dato il meglio di sé anche in radio, nel momento in cui è stata data la notizia della squalifica di Bugo e Morgan. La regina del twerk ha sussultato, dicendosi preoccupata per la posizione in classifica dopo la squalifica dei suoi colleghi, intravedendo il traguardo dell’ultimo posto sempre più vicino al suo nome.

Le date instore di Elettra Lamborghini