Le classifiche di Sanremo 2020 nella finale: i risultati di sala stampa, giuria demoscopica e televoto

A Festival di Sanremo ormai concluso, sono state svelate le classifiche della serata finale del Festival.

Come ha votato la sala stampa, la giuria demoscopica e il pubblico da casa attraverso il televoto? 23 i Campioni in gara, poi 3 in lizza per la vittoria.

Determinante è stato il voto della sala stampa, che ha ribaltato il risultato ottenuto dai voti delle prime due giurie. Se infatti per la giuria demoscopica e per il televoto, il vincitore del Festival avrebbe dovuto essere Francesco Gabbani, la sala stampa ha sostenuto il trionfo di Diodato fino a portarlo in vetta.

La classifica della sala stampa

Nella quinta ed ultima serata di Sanremo 2020, la sala stampa del Festival vota Diodato, al primo posto. Lo seguono Francesco Gabbani ed Elodie, poi Tosca e Pinguini Tattici Nucleari, seguiti da Le Vibrazioni e Piero Pelù.

In top 10 per la sala stampa anche Achille Lauro, Rancore e Raphael Gualazzi. Ultimo Riki, penultima Giordana Angi, terzultimo Alberto Urso.

La classifica della giuria demoscopica

Per la giuria demoscopica, nella quinta serata del Festival, avrebbe dovuto vincere Francesco Gabbani. Al secondo posto Diodato e al terzo Le Vibrazioni. Quarto posto per Piero Pelù, quinto per i Pinguini Tattici Nucleari. A seguire Elodie e Tosca, Irene Grandi e Achille Lauro.

Chiude la top 10 Raphael Gualazzi. Ultimo per la giuria demoscopica è Junior Cally, penultima Giordana Angi, terzultimo Riki.

La classifica del televoto

Per il pubblico da casa, nella quinta serata del Festival, il vincitore è Francesco Gabbani. Al secondo posto Alberto Urso, terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari. Poi Achille Lauro e solo quinto Diodato, il vincitore del Festival. Al sesto posto c’è Piero Pelù, al settimo Le Vibrazioni, poi Elodie e Marco Masini. Per il pubblico chiude la top 10 Levante mentre chiude la classifica Paolo Jannacci.

Penultimo Michele Zarrillo, preceduto da Rita Pavone ed Enrico Nigiotti. Riki è alla posizione numero 17, ma aveva chiesto ai fan di non televotarlo e di non spendere soldi per sostenerlo, visto il risultato nelle prime tre serate, estremamente basso in classifica.

La classifica finale e il podio

Nella sfida finale, per il televoto avrebbe dovuto vincere Francesco Gabbani, così come per la giuria demoscopica. Determinante è stato il voto della sala stampa che ha sostenuto Diodato.

Per il televoto, il podio avrebbe dovuto essere questo:

1. Francesco Gabbani

2. Pinguini Tattici Nucleari

3. Diodato

Per la giuria demoscopica, il podio è questo:

1. Francesco Gabbani

2. Diodato

3. Pinguini Tattici Nucleari

La sala stampa ha invece votato così:

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

Nella classifica generale definitiva, il podio ha rispecchiato il voto della sala stampa.