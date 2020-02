Biagio Antonacci a Sanremo 2020 da Ti Saprò Aspettare al medley di successi

Dopo la conferma ufficiale, finalmente Biagio Antonacci a Sanremo 2020 con un medley dei suoi maggiori successi ma anche con il nuovo singolo, Ti Saprò Aspettare, che ha estratto dal suo ultimo album Chiaramente Visibili Dallo Spazio.

La sua partecipazione è stata annunciata solo negli ultimi giorni che hanno preceduto l’inizio del Festival, con esibizione prevista per la finale di Sanremo, annata dei record guidata da Amadeus, ma anche da Fiorello e dalle 10 co-conduttrici che si sono avvicendate sul palco.

Il Teatro Ariston non sarà che una palestra per Biagio Antonacci, che da settembre sarà impegnato con il tour stanziale che terrà al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci a Sanremo 2020

L’ultimo singolo di Biagio Antonacci è il primo brano a essere presentato all’Ariston, oltre a essere il secondo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio dopo Ci Siamo Capiti Male, che ha lanciato il nuovo album di inediti. Nel video ufficiale dedicato al brano, compare anche il Campione del Mondo Gianluigi Buffon, comparso come guest com’era accaduto nel caso dei fratelli Fiorello per la clip di Mio Fratello.

Liberatemi a Sanremo 2020 a 28 anni dal rilascio

La grande hit che ha lanciato Biagio Antonacci arriva sul palco del Festival di Sanremo a 28 anni dal suo rilascio. Scritta proprio dall’artista di Rozzano e da Mauro Malavasi, aveva partecipato al Festivalbar nel 1992 e al Cantagiro, nello stesso anno. Il brano è anche il secondo estratto dall’album omonimo.

Biagio Antonacci porta Iris a Sanremo 2020

Tra i brani di maggior successo di Biagio Antonacci, Iris è anche il nome della casa discografica fondata dall’artista lombardo. Il brano rappresenta anche il primo estratto dal sesto album Mi Fai Stare Bene, che ha rilasciato nel 1998. Per il successo riscosso nelle vendite, Iris è anche certificato disco di platino.

Anche Quanto Tempo E Ancora all’Ariston l’8 febbraio

Biagio Antonacci rincara la quota romantica con l’interpretazione di Quanto Tempo E Ancora. Il brano fa parte dall’album dei record Mi Fai Stare Bene, rilasciato nel 1998, dal quale aveva estratto anche la hit Iris.

Biagio Antonacci viene dal tour che ha condotto nell’estate del 2019 con Laura Pausini, con il quale hanno raggiunto anche la Sardegna nella data del 1° agosto. La collaborazione a due voci si è avviata con il rilascio di Il Coraggio Di Andare, che Laura Pausini ha inserito nel secondo capitolo del suo ultimo album Fatti Sentire Ancora.

I due artisti hanno anche rilasciato il brano In Questa Nostra Casa Nuova, che Biagio Antonacci aveva scritto per il suo album ma che hanno deciso di rendere un duetto. Il brano doveva essere nella tracklist dell’album di Biagio Antonacci, ma è stato deciso di tenerla unicamente come singolo della coppia di artisti ma anche di amici.

Il percorso del nuovo album è invece iniziato nel mese di novembre, con il primo estratto – Ci Siamo Capiti Male – e con la pubblicazione del disco stesso che ha voluto intitolare Chiaramente Visibili Dallo Spazio. L’album sarà presentato nel corso del tour molto particolare che terrà al Teatro Carcano di Milano, dal 29 al 25 ottobre 2020.