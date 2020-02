La delicatezza di Mika a Sanremo 2020 tra Amore Che Vieni, Amore Che Vai, Dear Jealousy e Happy Ending (video)

Un artista internazionale ma anche italiano nel cuore: Mika a Sanremo 2020 porta un sentito omaggio a Fabrizio De Andrè in Amore Che Vieni, Amore Che Vai, oltre alle sue Dear Jealousy e Happy Ending.

La sua partecipazione alla kermesse era stata annunciata qualche settimana fa, mentre è ancora in atto il tour nei palasport che ha riservato all’Italia, nella quale tornerà per altri concerti nel corso della prossima estate.

Mika a Sanremo in Amore Che Vieni, Amore Che Vai di Fabrizio De Andrè

Con l’Italia nel cuore, Mika torna sul palco del Festival di Sanremo con un omaggio a Fabrizio De Andrè in Amore Che Vieni, Amore Che Vai. L’artista ha ricordato i momenti in cui ha mosso i primi passi in Italia e con la nostra lingua, che ha imparato prendendo lezioni per capire meglio quale fosse il cuore pulsante del nostro paese. Un discorso pieno d’amore per l’Italia, che l’ha accolto e adottato, della qualche ha già compreso l’essenza: “Più la conosci e meno la capisci”.

Dear Jealousy a Sanremo 2020 con Mika

Il brano rappresenta il nuovo singolo di Mika dall’ultimo album di inediti My Name Is Michael Holbrook, quello che contiene anche una traccia intitolata Sanremo. Il brano è dedicato proprio alla Città dei Fiori, nella quale è approdato per la prima volta nella sua vita e alla quale ha voluto rendere omaggio con un singolo. Il disco è stato lanciato dal singolo Ice Cream, portato anche all’Arena di Verona nel corso dei Seat Music Awards.