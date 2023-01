Al via la prevendita dei biglietti per Mika a Matera e Perugia nel 2023. L’artista festeggia il nuovo anno annunciando che tornerà in Italia per due show che si terranno nel mese di luglio a Matera e Perugia.

Il 10 luglio 2023 Mika si esibirà ad Umbria Jazz; il 15 luglio 2023 sarà invece sul palco del Sonic Park di Matera. I biglietti per i due concerti di Mika in Italia nel 2023 saranno disponibili in prevendita dalle ore 12 di mercoledì 4 gennaio, sia online su TicketOne che nei punti vendita abituali dislocati in tutta la penisola.

Per Mika – cantante internazionale tra i più apprezzati in Italia – l’annuncio dei due nuovi concerti arriva dopo la cancellazione della tournée che avrebbe dovuto vederlo protagonista nella penisola nei mesi di settembre e di ottobre 2022. Chi fosse in possesso dei ticket può ancora chiederne il rimborso integrale dentro il 15 gennaio.

Si è svolto come da programma, invece, lo spettacolo in programma all’Arena di Verona, lo scorso 19 settembre, una data-evento sold out che ha richiamato fan da tutto il Paese.

Prezzi dei biglietti per Mika a Matera e Perugia nel 2023

Prezzi dei biglietti a breve disponibili.