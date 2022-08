Sono stati annunciati gli ospiti dei Tim Music Awards, in programma a settembre all’Arena di Verona e su Rai1. Ci saranno i migliori artisti del panorama musicale odierno, cantanti italiani ed internazionali che nell’ultimo anno si sono distinti in modo particolare in Italia.

Ci sarà poi Amadeus, per i risultati ottenuti nel mondo della musica con i suoi Festival di Sanremo. Il direttore artistico, confermato alla guida del Festival anche per il 2023, ritirerà un premio a lui assegnato dall’industria musicale italiana.

Ci saranno Mika e Marco Mengoni ma anche il trio dell’estate composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Presenti i Modà e Blanco. La suddivisione degli ospiti nelle due serate del 9 e del 10 settembre 2022 non è nota ma intanto sono disponibili in prevendita i biglietti.

Spazio anche al mondo della TV: tra gli ospiti dei Tim Music Awards figurano Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Antonella Clerici, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme.

Dalla musica, ci sarà poi la nuova conduttrice di X Factor: Francesca Michielin. Tra i cantanti italiani sul palco, Elodie, Irama, Gigi D’Alessio, Dargen D’Amico, Sangiovanni e molti altri. Qui sotto l’elenco completo, confermato alla data odierna. Molti altri ospiti potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

Gli ospiti dei Tim Music Awards

Marco Mengoni, Mika, Irama, Gigi D’Alessio, Elodie, Marracash, Fedez, Elisa, Rkomi, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Gianni Morandi, Blanco, Guè Pequeno, Francesca Michielin, Max Pezzali, Tananai, Mara Sattei, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Modà, Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante Di Lista, Brunori Sas, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Lazza, Salmo, Biagio Antonacci, Ariete, Bresh, Sangiovanni, Coez, Chiello, Dargen D’Amico, Luchè, Lele Blade, Nek, Paky.

Dal mondo della TV: Antonella Clerici, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Amadeus.

