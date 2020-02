In offerta le Amazon Fire TV Stick 4K e FullHD con telecomando Alexa

Le Amazon Fire TV Stick rientrano nei prodotti più acquistati sulla nota piattaforma e-commerce, a maggior ragione adesso che sono in offerta. L’azienda di commercio elettronico molto spesso applicare delle promozioni speciali per spingere alcuni dei suoi articoli: questa, se interessati a svecchiare la vostra TV senza essere costretti a comprare una nuova, potrebbe essere l’occasione giusta per voi. Le offerte in questione sono relative ad Amazon Fire TV Stick 4K, proposta al prezzo di 44,99 euro con uno sconto del 25% rispetto al listino originale (il costo per intero ammonta a 59,99 euro) ed al modello precedente, l’apprezzata Amazon Fire TV Stick FullHD, comunque dotata del telecomando vocale Alexa, vostra a 24,99 euro in luogo dei 39,99 euro dapprima richiesti per il suo acquisto (lo sconto, in questo caso, è pari al 38%).

Offerta Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di... Il nostro dispositivo per lo streaming più potente, con un’antenna...

Avvia e controlla la riproduzione di film e serie TV con il...

Offerta Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

Avvia e controlla la riproduzione dei contenuti con il nuovo...

Queste sono le offerte Amazon più interessanti, ma ce ne sono anche altre, dedicate ad alcuni suoi altri prodotti, tra cui lo speaker intelligente Echo Show 5 a 69,99 euro, oppure l’Amazon Echo Show con Lampadina Philips Hue a 199,99 euro, oppure ancora il Kindle Paperwhite a 109,99 euro per leggere i vostri libri preferiti ovunque vi troviate (in questo modo potrete viaggiare leggeri, senza per questo perdere il gusto di rilassarvi con una buona lettura, anche se sappiamo bene che avere tra le mani un libro cartaceo per molti è un’altra cosa).

Offerta Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pronta ad...

Gestisci calendari, crea una Lista di cose da fare, controlla il meteo...

Offerta Echo Show (2ª generazione) – Audio di ottima qualità e brillante... Questo bundle è formato da Amazon Echo Show e una Lampadina Philips...

Altoparlanti di ottima qualità per un audio nitido, brillante schermo...

Offerta Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione... Il Kindle Paperwhite più sottile e leggero che mai, con uno schermo...

Resistente all’acqua (IPX8), per leggere e rilassarti in spiaggia,...

Le offerte sopra descritte sono attive già da un paio di giorni, e non credevamo durassero fino ad oggi 7 febbraio, ma, almeno fino a questo momento, il prezzo è rimasto bloccato (anche se non sappiamo dirvi ancora per quanto tempo), ragion per cui potrete ancora approfittarne, seppur affrettandovi per non perdere tale possibilità. Se avete qualche dubbio, non esitate a contattarci attraverso il box che vedete qui sotto.