Come immaginate l’ASUS Zenfone 7? Potrebbe essere come in questa foto

Vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere l’ASUS Zenfone 7? Una prima risposta sembra essere arrivata da ‘slashleaks.com‘, che ha ripreso e pubblicato quella che pare essere la prima immagine presunta del prossimo top di gamma taiwanese. Beninteso, si vede molto poco, quindi non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Da una prima ricostruzione dell’immagine, salta subito all’occhio lo schermo, con cornici assai ridotte, bordi laterali soggetti ad una sottile curvatura ed un foro sul pannello frontale che dovrebbe racchiudere la doppia fotocamera anteriore dell’ASUS Zenfone 7 (una soluzione inedita, in quanto prima mai sperimentata dall’azienda).

La parte posteriore, invece, dovrebbe essere rivestita di vetro, da cui si riesce a scorgere la fotocamera principale, avente una forma quadrata con collocazione centrale (non dovrebbe essere a filo di scocca, ma sporgere dal corpo del device di 1 o 2 mm al massimo) e composizione di tre sensori con flash LED (c’è pure un piccolo foro, che dovrebbe corrispondere al microfono, ma la cosa resta ancora tutta da verificare). Il lettore di impronte digitali, invece, trova posto lateralmente, sul versante opposto rispetto al bilanciere del volume ed al tasto di accensione.

Dal lancio dell’ASUS Zenfone 6, che aveva stupito per la presenza di una fotocamera rotante, capace di ribaltarsi su sé stessa per poter cattuare foto sia sul fronte che sul retro, è passato quasi un anno ormai, ed è quindi naturale che i rumors relativi alla prossima generazione inizino a farsi sentire. Non sappiamo se si tratterà esattamente dell’ASUS Zenfone 7 (non sono arrivate conferme in tal senso), ma siamo pronti a scommettere che il produttore taiwanese non resterà con le mani in mano, e proverà fino alla fine a recuperare le quote di mercato andate perse in questi ultimi anni.