Zucchero a Sanremo 2020 è uno Spirito Nel Buio con due nuove date all’Arena di Verona

Il ritorno di Zucchero a Sanremo 2020 arriva a qualche mese dalla ripresa del tour che lo vedrà protagonista di una lunga residency all’Arena di Verona. In occasione dell’ospitata a Sanremo, Adelmo Fornaciari ha anche annunciato che il tour stanziale si arricchisce di due nuove date, il 6 e il 7 ottobre.

Zucchero a Sanremo 2020 in Spirito Nel Buio

Il palco di Sanremo accoglie l’ultimo singolo Spirito Nel Buio, estratto dall’album D.O.C. Ad aprire l’album era stato Freedom, che ha anticipato l’uscita dell’8 novembre ed ha accompagnato l’annuncio delle date del tour, che terrà in tutto il mondo oltre che all’Arena di Verona.

Il ricordo di Sanremo in La Canzone Che Vola Via di Zucchero

In un palco che celebra un’edizione a cifra tonda, non poteva mancare il ricordo della prima canzone portata da Zucchero all’Ariston. La sua prima partecipazione in La Canzone Che Vola Via non fu però fortunata, come tutte quelle che seguirono. Il grande successo arrivò solo dopo, compreso quello internazionale.

Solo Una Sana E Consapevole Libidine… a Sanremo 2020 con Zucchero

Tra i pezzi che hanno fatto la storia di Zucchero non poteva mancare Solo Una Sana E Consapevole Libidine… quella che Fornaciari ha rilasciato in uno dei periodi più luminosi della sua carriera.

Per qualche minuto, l’Ariston diventa il tempio della black music per accogliere Zucchero, con Amadeus che lo definisce come l’apostolo del soul. Una presentazione tutta particolare, quella riservata a Zucchero, che torna sul palco a tre anni dalla sua ultima ospitata.

La giacca è a tema, fiorita, mentre l’attacco è con l’ultimo singolo Spirito Nel Buio, tratto dall’ultimo album di inediti. Si continua con l’omaggio a Sanremo e con Solo Una Sana E Consapevole Libidine… Il live a Sanremo non è che un antipasto di quello che sarà il tour, da portare in tutto il mondo nelle prossime settimane.

Adelmo Fornaciari mancava dal palco dal 2017, quando aveva presentato i contenuti di Black Cat. Il disco è stato portato in giro per il mondo in un lungo tour, che aveva toccato l’Inghilterra, l’Australia, il Nord America e anche l’Italia con la residency all’Arena di Verona.

L’esperienza del tour stanziale sarà bissata nel 2020 con 14 date, due delle quali annunciate sul palco dell’Ariston. I biglietti per le altre date sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Le nuove date di Zucchero all’Arena di Verona

Zucchero tornerà ad esibirsi in Italia nel mesi di settembre e ottobre sul palco dell’Arena di Verona, definito da Zucchero come “uno dei più bei posti al mondo per fare musica”, con 14 imperdibili show: ai 12 già annunciati, infatti, si aggiungono 2 nuovi concerti il 6 e il 7 ottobre.

I biglietti per le due nuove date all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 6 febbraio, su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di giovedì 13 febbraio nei punti vendita abituali. La consegna sarà garantita secondo le modalità abituali, quindi con consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un documento d’identità valido.