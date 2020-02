Nel primo teaser di Altered Carbon 2 il volto del nuovo Takeshi Kovacs in azione

A due anni di distanza dal debutto, Netflix riapre il sipario sul thriller distopico/fantascientifico creato da Laeta Kalogridis sulla base del romanzo Bay City di Richard K. Morgan.

Altered Carbon 2, disponibile in streaming dal 27 febbraio, si svela così nel suo primo teaser trailer, in cui Takeshi Kovacs assume il volto di Anthony Mackie e non più quello di Joel Kinnaman.

La seconda stagione ha luogo a trent’anni di distanza dagli eventi conclusivi della prima e vede Kovacs di ritorno al suo pianeta originario per andare alla ricerca di Quell. Questa la traduzione della sinossi ufficiale di Altered Carbon 2:

La seconda stagione di questo sofisticato e coinvolgente drama fantascientifico vede Takeshi Kovacs (Anthony Mackie), unico soldato sopravvissuto fra un gruppo di guerrieri interstellari d’élite, ancora impegnato nella ricerca secolare del suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).

Dopo decenni di ricerca fra i vari pianeti della galassia, Kovacs viene richiamato sul suo pianeta originario con la promessa di un aiuto a ritrovare Quell. Inseguito dal suo passato e incaricato di risolvere una serie di brutali omicidi, Kovacs è sconvolto dalla scoperta delle connessioni fra la sua missione e la ricerca di Quell.

Con l’aiuto della fedele AI Poe (Chris Conner), Kovacs deve quindi trovare nuovi alleati per superare i suoi nemici e arrivare al cuore della verità: chi è Quellcrist Falconer?

La voce narrante della clip è proprio quella della star di The Falcon and the Winter Soldier. Questa è una storia di fantasmi, preannuncia. La tecnologia ha conquistato la morte, ma un futuro infinito si accompagna a un passato infinito. Siamo inseguiti da spettri. Si aggrappano a noi come ombre, prosegue, mentre sullo schermo si susseguono scene tratte dalla prima stagione. Ma se rincorri i tuoi fantasmi, puoi trasformarti in un fantasma anche tu.

Il primo teaser di Altered Carbon 2 svela dunque il volto del nuovo Takeshi Kovacs e suggerisce l’arrivo di un rinnovato set di interpreti e personaggi, ciascuno fondamentale nell’intreccio degli episodi inediti.

Fra questi, Lela Loren nei panni di Danica Harlan, ambigua governatrice di un pianeta; Simone Missick in quelli di Trepp, esperto cacciatore di taglie; Dina Shihabi è poi Dig 301, intelligenza artificiale legata a Poe; Torben Liebrecht interpreta Ivan Carrer, leader militare sulle tracce di Kovacs; James Saito è infine Tanaseda, un boss Yakuza misteriosamente legato a Kovacs.

Gli interpreti di ritorno in Altered Carbon 2 sono invece Renée Elise Goldsberry nelle vesti di Quellcrist Falconer e Chris Conner nel ruolo di Poe.

Ecco il primo teaser di Altered Carbon 2, su Netflix dal 27 febbraio.

Per gli appassionati, inoltre, arriva la notizia – già riportata da Tom’s Hardware – dell’avvio di una campagna Kickstarter per il finanziamento di un gioco di ruolo ispirato alla serie tv.

Intitolato Altered Carbon: The Roleplaying Game, si tratterebbe del gioco ufficiale e richiamerebbe fedelmente le atmosfere oscure e distopiche tipiche della prima stagione della serie Netflix.

Per contribuire al finanziamento basta visitare la pagina Kickstarter ufficiale del progetto e scegliere una pledge, alla qualce corrispondono specifici contenuti aggiuntivi. La campagna scade il 4 marzo 2020.