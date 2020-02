Produzione Huawei, Xiaomi, Vivo in bilico per il coronavirus? Previsioni e percentuali

I grossi brand di telefonia cinesi come Huawei, Xiaomi e Vivo subiranno una flessione nella loro produzione a causa del coronavirus? Nessun allarmismo ma qualche dato di fatto: le vendite elettroniche, proprio nel paese asiatico, sono crollate ad inizio anno per la stessa chiusura dei negozi e naturalmente per la scarsa propensione all’acquisto. Allo stesso tempo, anche le attività di numerose catene di montaggio è messa in bilico dai possibili provvedimenti di chiusura di alcune fabbriche come precauzione alla diffusione del contagio.

La fonte Huawei Central ha raccolto un po’ di dati e proiezioni al riguardo, prendendo come riferimento l‘analisi di Linda Sui, a capo della società Strategy Analytics. Proprio l’analista afferma che le spedizioni globali di smartphone, in questo 2020, saranno inferiori del 2% rispetto alle prime previsioni per questa annata e tutto a causa proprio del Coronavirus. L’epidemia avrebbe gli effetti più nefasti sui protagonisti del settore tecnologico cinese come Huawei, Xiaomi e Vivo appunto: proprio le spedizioni cinesi dovrebbero ridursi del 5% e i rispetti ricavi del 30%: numeri che destano di certo una grande preoccupazione.

Sulle pagine di OM, è stato più volte sottolineato come il 2020 fosse destinato ad essere l’anno degli smartphone 5G, grazie al contributo fondamentale di brand come Huawei e Xiaomi, pronti pure a lanciare dispositivi con il supporto a questa tecnologia a basso costo. Proprio questo nuovo settore potrebbe subire un grave frenata, sempre a causa dei rallentamenti di produzione dovuti al coronavirus.

Non va dimenticato che il Coronavirus, oltre che sui brand cinesi come Huawei, Xiaomi e Vivo, potrebbe impattare anche su un brand di punta concorrente come Apple. In effetti, è stato già raccontato come la produzione dell’imminente iPhone 9 low-cost presso il ben noto partner cinese potrebbe subire conseguenze proprio a causa dell’epidemia. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda, sperando di certo in un rientro della diffusione del virus nel più breve tempo possibile.