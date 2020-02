Cast e personaggi di Come una madre su Rai1 con Vanessa Incontrada, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno con la Calabria sullo sfondo

Cast e personaggi di Come una madre debutteranno su Rai1 proprio oggi, 2 febbraio, per tre serate, un mix perfetto tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista della nuova fiction è Vanessa Incontrada, un volto noto per il pubblico di Rai1 e una signora degli ascolti per la gioia dei vertici della tv pubblica, chiamata a vestire i panni di Angela Graziani, una donna empatica, solare, che a Roma fa l’assistente sociale ma che deve fare i conti con la recente perdita del figlio Matteo di nove anni.

Dopo il tremendo lutto e la separazione dal marito Lino (Simone Montedoro), Angela è tornata alla sua vita di tutti i giorni sull’isola dove è nata e dove adesso cerca di ritrovare le sue origini in compagnia del suo cane Antò almeno fino a che la sua indole da crocerossina e da donna poco propensa a sopportare le ingiustizie, le cambia la vita.

Una sera si trova faccia a faccia con un bambino che le è entrato in casa e che gioca nel suo salotto con la spada magica preferita da Matteo e presto scopre che si tratta del figlio della sua nuova vicina, Elena (Eleonora Giovanardi). Lui è Bruno e la sua sorellina poco più grande è Valentina, anche i due nascondono una vita complicata e in fuga da un passato difficile e le due donne sentono subito un legame tanto che Elena arriva a chiedere ad Angela di tenere i bambini un paio di ore per incontrare un uomo che può aiutarla, Kim (Giuseppe Zeno). Qui inizia l’incubo di Angela che presto scoprirà che Elena a quell’appuntamento ha trovato la morte e che i sospetti ricadono su di lei a causa di un agente dell’intelligence, Massimo Sforza (Sebastiano Somma) in combutta con i veri assassini.

Ricercata dalla polizia e inseguita dai killer, per salvare quei due bambini come promesso ad Elena, Angela fugge via con l’aiuto del misterioso Kim, rifugiandosi proprio in un piccolo paesino della Calabria. Qui troverà la sua rinascita affrontando i fantasmi del passato.

“Una donna che si riscopre come neanche lei sapeva di essere, farà di tutto per proteggere i due bambini e dimostrerà di non avere paura”#ComeUnaMadre, da domenica #2febbraio su @RaiUno e @RaiPlay, con @vaneincontrada.

Le interviste al cast ➡ https://t.co/BfiDCxMNlo pic.twitter.com/7xnm9R1DYg — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 29, 2020

Cast e personaggi di Come una Madre si completano con Manfredi Albanese (Fabrizio Contri), lo zio di Bruno e Valentina, il capo della loro famiglia, riciclatore di soldi e costretto a vivere nascosto in una sorta di bunker segreto; Elisa (Katia Ricciarelli), romantica figura di senzatetto dal grande passato e amica di Angela, famosa cantante lirica caduta in rovina per un amore sbagliato; Guglielmo Vargas (Luigi Diberti), suocero di Angela ma anche potente e discusso uomo d’affari dall’oscuro passato ora di stanza in una splendida tenuta in riva al mare.