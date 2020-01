Viceversa è il nuovo album di Francesco Gabbani: tracklist e date instore tour

Viceversa è il nuovo album di Francesco Gabbani, disponibile dal 14 febbraio in versione fisica e digitale. Segue l’uscita dell’omonimo singolo che Francesco Gabbani porta in gara al Festival di Sanremo 2020, per la seconda volta nella categoria dei Campioni e per la terza in totale all’Ariston.

Ha vinto nel 2016 con la sezione Nuove Proposte con Amen e nel 2017 con con Occidentali’s Karma ha trionfato tra i Big. Viceversa è un brano intimo ed intenso con l’arrangiamento degli archi curato da Matthew Sheeran, fratello del cantautore multiplatino Ed Sheeran, e svela un’altra faccia della musica e dell’anima di Francesco Gabbani portandolo a Sanremo per la terza volta.

Il singolo sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà in vendita in esclusiva Amazon da venerdì 7 febbraio nel formato vinile 45giri a tiratura limitata.

L’album Viceversa di Francesco Gabbani si compone di 9 tracce inedite, tra le quali il brano di Sanremo 2020 che l’artista ha scritto con Pacifico.

Sarà disponibile da venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico).

L’album Viceversa è un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo, questo il filo conduttore del nuovo progetto musicale dei Francesco Gabbani che torna in scena tre anni dopo Magellano.

Dal 14 febbraio, Gabbani incontrerà i fan in tutta Italia: nel giorno dell’uscita del disco, che coincide con il giorno di San Valentino, Francesco Gabbani sarà a Torino per la prima tappa dell’instore tour.

Toccherà le città di Carrara, Milano (17 febbraio), Padova, Bologna, Roma (20 febbraio), Chieti, Napoli, Valmontone, Firenze, Genova e Catania. L’ultimo evento firmacopie è in programma a Palermo per il 27 febbraio.

La tracklist di Viceversa:

Einstein

Il sudore ci appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

E’ un’altra cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

L’instore tour di Francesco Gabbani

14 febbraio, Torino, Mondadori, ore 17.30

15 febbraio, Carrara, Teatro Animosi, ore 15.30

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00